"У нас для цього є все": Шойгу відповів, коли Росія може завдати масованого удару по Києву

Удар по Києву, про який Росія попереджала, може бути завданий у будь-який момент.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу на засіданні Міжнародного форуму з питань безпеки. Про це повідомляє агенство ТАСС.

Шойгу про удар РФ по Києву

Він розповів, що "попередження послам іноземних держав залишити Київ є цілком серйозним та усвідомленим". Бо нібито Росія показала, якої сили може бути удар по Києву.

"Про якісь дії попереджаємо заздалегідь. У даному випадку ви заговорили про попередження послів покинути Київ — воно було зроблено цілком серйозно та усвідомлено. Ми попередили, якої сили може бути удар – ми теж показали. У нас для цього є все. Якщо хтось думає і говорить про те, що в Росії більше нічого не залишилося, то вони застосували таку зброю — вони глибоко помиляються", — сказав він.

Також Сергій Шойгу пригрозив, що удар по Києву, про який російська сторона попереджала, може бути завдано будь-якої миті.

"Це може статися будь-якої миті", — взявся погрожувати Шойгу.

Погрози Кремля та провальний удар "Орєшніком"

Нагадаємо, що 24 травня російська балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж", також відома як "Орєшнік", ударила в районі Білої Церкви Київської області. Запустили ракету з Капустіного Яру. Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Також військовий кореспондент Сергій Місюра побував на місці прильоту "Орєшніка" у Білій Церкві — і не побачив жодного грандіозного прильоту. Тако йому не зрозуміло, чому ціллю атаки у Білій церкві був гаражний кооператив.

25 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ починає нові удари по Києву та об’єктах, які, за версією Москви, використовуються для потреб ЗСУ. Також російська сторона закликала США евакуювати дипломатів із української столиці через загрозу атак.