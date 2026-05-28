"У нас для этого есть все": Шойгу ответил, когда Россия может нанести массированный удар по Киеву

Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании Международного форума по вопросам безопасности. Об этом сообщает агенство ТАСС.

Шойгу об ударе РФ по Киеву

Он рассказал, что "предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев является вполне серьезным и осознанным". Потому что якобы Россия показала, какой силы может быть удар по Киеву.

"О каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послов покинуть Киев — оно было сделано вполне серьезно и осознанно. Мы предупредили, какой силы может быть удар — мы тоже показали. У нас для этого есть все. Если кто-то думает и говорит о том, что у России больше ничего не осталось, то они применили такое оружие — они глубоко ошибаются", — сказал он.

Также Сергей Шойгу пригрозил, что удар по Киеву, о котором российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент.

"Это может произойти в любой момент", — принялся угрожать Шойгу.

Угрозы Кремля и провальный удар "Орешником"

Напомним, что 24 мая российская баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж", также известная как "Орешник", ударила в районе Белой Церкви Киевской области. Запустили ракету из Капустиного Яра. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Также военный корреспондент Сергей Мисюра побывал на месте прилета "Орешника" в Белой Церкви — и не увидел ни одного грандиозного прилета. Так ему не понятно, почему целью атаки в Белой церкви был гаражный кооператив.

25 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ начинает новые удары по Киеву и объектам, которые, по версии Москвы, используются для нужд ВСУ. Также российская сторона призвала США эвакуировать дипломатов из украинской столицы из-за угрозы атак.