Плацдарм для запуску ракет або "Шахедів": у Білорусі фіксують загрозливу активність, — Флеш

У Білорусі фіксується підозріла активність, що в може перерости у загрозу у майбутньому. Але наразі про вторгнення уже "завтра" мова не йде.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, українська розвідка відстежує ситуацію в цілому, а прикордоння з Білоруссю наразі достатньо укріплене та прикрите підрозділами ЗСУ у бойовій готовності.

"Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин. Відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину наших військ на нову ділянку фронту", — вважає Бескрестнов.

Крім того, Флеш не виключає, що Росія таки примусить Білорусь стати майданчиком для запуску ракет або "Шахедів". Але, за його словами, Сили оборони готові до найрізноманітніших сценаріїв

"Я щиро вірю, що народ і армія Білорусі бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати", — написав радник міністра.

Загроза вторгнення з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що експерти Інституту вивчення війни припускають, що просто зараз Росія та її сателіт Білорусь, схоже, створюють умови для виправдання російських ударів безпілотниками по Україні з Білорусі. Зокрема, метою можуть стати дороги в Європу.

Натомість президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "балаканиною" слова президента України Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь відреагує лише у випадку, якщо буде вторгнення з боку України.