Плацдарм для запуска ракет или "Шахедов": в Беларуси фиксируют угрожающую активность, — Флеш

В Беларуси фиксируется подозрительная активность, которая может перерасти в угрозу в будущем. Но пока о вторжении уже "завтра" речь не идет.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

По его словам, украинская разведка отслеживает ситуацию в целом, а приграничье с Беларусью пока достаточно укреплено и прикрыто подразделениями ВСУ в боевой готовности.

"Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Беларусью может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта", — считает Бескрестнов.

Кроме того, Флеш не исключает, что Россия таки заставит Беларусь стать площадкой для запуска ракет или "Шахедов". Но, по его словам, Силы обороны готовы к самым разнообразным сценариям

"Я искренне верю, что народ и армия Беларуси видят современный формат и результаты текущей войны для всех сторон и не позволят втянуть себя в это безумие. Народам Украины и Беларуси нечего делить и нечего враждовать", — написал советник министра.

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

Напомним, что эксперты Института изучения войны предполагают, что прямо сейчас Россия и ее сателлит Беларусь, похоже, создают условия для оправдания российских ударов беспилотниками по Украине из Беларуси. В частности, целью могут стать дороги в Европу.

Зато президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "болтовней" слова президента Украины Владимира Зеленского о новом наступлении России с севера. Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины.