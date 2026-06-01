"Вони будувалися не для війни": експерти розповіли, яке житло найстійкіше під час обстрілів

Монолітні залізобетонні будинки сьогодні вважаються найбільш стійкими до наслідків ракетних ударів та інших атак. Та все ж, за словами експертів, безпека житла залежить не лише від типу будівлі, а й від характеру влучання.

Як розповіла народна депутатка Анна Бондар в ефірі "Київського часу", житлові будинки різних серій та типів мають неоднакову стійкість до руйнувань, однак найбільш надійними залишаються монолітні залізобетонні конструкції.

За словами парламентарки, більшість панельних будинків, які сьогодні становлять значну частину житлового фонду українських міст, проєктувалися та зводилися в умовах мирного часу. Під час їхнього будівництва ніхто не враховував ризики повномасштабної війни чи регулярних ракетних атак, тому питання їхньої безпеки нині постає особливо гостро.

"Ви розумієте, коли воно все будувалося, ніхто не очікував такої ситуації. Вони будувалися не для війни, а для мирного часу. Найбільш стійкі є монолітні залізобетонні конструкції", — пояснила вона.

Жінка також додала, що сьогодні дедалі частіше обговорюється можливість модернізації старого житлового фонду, посилення конструкцій та проведення реновації будинків. Однак саме монолітні залізобетонні споруди демонструють найвищий рівень стійкості до зовнішніх впливів.

Разом із тим експерт з містобудування Віктор Глеба зауважив, що не всі панельні будинки однакові за своїми характеристиками. За його словами, існують різні типи панельних конструкцій, які можуть суттєво відрізнятися за міцністю та здатністю витримувати навантаження.

Як приклад він навів Бородянку на Київщині, яка зазнала значних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення Росії. Попри потужні авіаційні та бомбові удари, частина панельних будинків у селищі змогла вистояти, що свідчить про відмінності в конструктивних особливостях таких споруд.

Водночас експерт наголосив, що жоден житловий будинок не може гарантувати безпеку у разі прямого влучання ракети чи авіабомби. Саме тому під час оголошення повітряної тривоги не варто покладатися на міцність власної квартири або окремих приміщень у ній. Найбезпечнішим рішенням залишається своєчасний перехід до укриття, яке здатне забезпечити реальний захист від наслідків ворожих атак.

"Ви ж знаєте, що панельні будинки бувають різних конструкцій. Тому скажу так: якщо, не дай Боже, буде пряме влучання в будинок, я не врятуюся у своєму туалеті, і ніхто не врятується. Тож ідіть в укриття", — сказав він.

Нагадаємо, що цієї ночі, 1 червня, російські війська атакували ударними безпілотниками Одесу та Харків. Внаслідок влучань у житлові будинки в обох містах зафіксовані руйнування, пожежі та постраждалі: в Одесі травмувалися четверо людей, а в Харкові — щонайменше двоє.

Також Фокус писав, що в ніч проти 29 травня російські війська атакували село Машеве на прикордонні Чернігівщини ударними безпілотниками типу "Герань". Унаслідок влучання повністю згоріла будівля місцевої школи, яка на той момент не використовувалася для очного навчання.