"Они строились не для войны": эксперты рассказали, какое жилье самое устойчивое во время обстрелов

Монолитные железобетонные дома сегодня считаются наиболее устойчивыми к последствиям ракетных ударов и других атак. И все же, по словам экспертов, безопасность жилья зависит не только от типа здания, но и от характера попадания.

Как рассказала народный депутат Анна Бондарь в эфире "Киевского времени", жилые дома различных серий и типов имеют неодинаковую устойчивость к разрушениям, однако наиболее надежными остаются монолитные железобетонные конструкции.

По словам парламентария, большинство панельных домов, которые сегодня составляют значительную часть жилого фонда украинских городов, проектировались и возводились в условиях мирного времени. Во время их строительства никто не учитывал риски полномасштабной войны или регулярных ракетных атак, поэтому вопрос их безопасности сейчас стоит особенно остро.

"Вы понимаете, когда оно все строилось, никто не ожидал такой ситуации. Они строились не для войны, а для мирного времени. Наиболее устойчивы монолитные железобетонные конструкции", — пояснила она.

Женщина также добавила, что сегодня все чаще обсуждается возможность модернизации старого жилого фонда, усиления конструкций и проведения реновации домов. Однако именно монолитные железобетонные сооружения демонстрируют высокий уровень устойчивости к внешним воздействиям.

Вместе с тем эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что не все панельные дома одинаковы по своим характеристикам. По его словам, существуют различные типы панельных конструкций, которые могут существенно отличаться по прочности и способности выдерживать нагрузки.

В качестве примера он привел Бородянку на Киевщине, которая подверглась значительным разрушениям в начале полномасштабного вторжения России. Несмотря на мощные авиационные и бомбовые удары, часть панельных домов в поселке смогла выстоять, что свидетельствует об отличиях в конструктивных особенностях таких сооружений.

В то же время эксперт отметил, что ни один жилой дом не может гарантировать безопасность в случае прямого попадания ракеты или авиабомбы. Именно поэтому во время объявления воздушной тревоги не стоит полагаться на прочность собственной квартиры или отдельных помещений в ней. Самым безопасным решением остается своевременный переход в укрытие, которое способно обеспечить реальную защиту от последствий вражеских атак.

"Вы же знаете, что панельные дома бывают разных конструкций. Поэтому скажу так: если, не дай Бог, будет прямое попадание в дом, я не спасусь в своем туалете, и никто не спасется. Так что идите в укрытие", — сказал он.

Напомним, что этой ночью, 1 июня, российские войска атаковали ударными беспилотниками Одессу и Харьков. В результате попаданий в жилые дома в обоих городах зафиксированы разрушения, пожары и пострадавшие: в Одессе травмировались четыре человека, а в Харькове — по меньшей мере двое.

Также Фокус писал, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали село Машево на приграничье Черниговщины ударными беспилотниками типа "Герань". В результате попадания полностью сгорело здание местной школы, которая на тот момент не использовалась для очного обучения.