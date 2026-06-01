Не "Кедр" і "Орешник": Буданов відповів, яка зброя РФ становить найбільшу загрозу для України

Керівник Офісу президента України Кирило Будадов вважає, що російські ракети "Кедр" і "Орешник" мають радше демонстраційний характер, проте запас зброї у Росії залишається значним.

Відтак, для України найбільшою загрозою є "Іскандери", комплекси С-400, крилаті ракети повітряного та морського базування, а також безпілотники. Про це він розповів під час міжнародного Форуму Архітектура Безпеки, повідомляє канал Новини.LIVE.

"Комплекси "Кедр", "Орешник" та подібні розробки не є якимось проривом чи новим оперативним задумом. Це, передусім, демонстративні засоби", — зазначив колишній очільник ГУР.

Буданов зізнався, що Росія загалом має достатньо озброєнь, щоб продовжувати бойові дії.

"Тут я нікого не здивую: у Російської Федерації достатньо озброєння. Абсолютно достатньо", — сказав він.

Відео дня

За його словами, серйозним викликов для Росії стали українські удари по їх території. Адже Москва не була готова до масованого застосування дронів і ракет по своїй території.

"Для них це реально проблема, тому що її суспільство не було морально готове до того, що можуть масово залітати дрони, дрони, десь ракети. Для них це шок. І у них повне нерозуміння і неготовність суспільства сприймати це", — розповів Буданов.

Атаки українських дронів по РФ: що відомо

Агентство Reuters пише про те, що російський бізнес і частина економістів вважають, що найкращим способом відновити економічне зростання є завершення війни проти України. Адже удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, підприємствах з виробництва добрив і портах вплинули на значну частину економіки РФ.

Також Фокус повідомляв, що уряд РФ до кінця листопада заборонив експорт авіапального. Рішення ухвалили після серії атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, через які частина потужностей опинилася поза роботою.