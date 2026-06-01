Не "Кедр" и "Орешник": Буданов ответил, какое оружие РФ представляет наибольшую угрозу для Украины

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Будадов считает, что российские ракеты "Кедр" и "Орешник" носят скорее демонстрационный характер, однако запас оружия у России остается значительным.

Следовательно, для Украины наибольшей угрозой являются "Искандеры", комплексы С-400, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Об этом он рассказал во время международного Форума Архитектура Безопасности, сообщает канал Новости.LIVE.

"Комплексы "Кедр", "Орешник" и подобные разработки не являются каким-то прорывом или новым оперативным замыслом. Это, прежде всего, демонстративные средства", — отметил бывший глава ГУР.

Буданов признался, что Россия в целом имеет достаточно вооружений, чтобы продолжать боевые действия.

"Здесь я никого не удивлю: у Российской Федерации достаточно вооружения. Абсолютно достаточно", — сказал он.

Відео дня

По его словам, серьезным вызовов для России стали украинские удары по их территории. Ведь Москва не была готова к массированному применению дронов и ракет по своей территории.

"Для них это реально проблема, потому что ее общество не было морально готово к тому, что могут массово залетать дроны, дроны, где-то ракеты. Для них это шок. И у них полное непонимание и неготовность общества воспринимать это", — рассказал Буданов.

Атаки украинских дронов по РФ: что известно

Агентство Reuters пишет о том, что российский бизнес и часть экономистов считают, что лучшим способом восстановить экономический рост является завершение войны против Украины. Ведь удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям по производству удобрений и портам повлияли на значительную часть экономики РФ.

Также Фокус сообщал, что правительство РФ до конца ноября запретило экспорт авиатоплива. Решение приняли после серии атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть мощностей оказалась вне работы.