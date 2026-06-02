"Йдуть по одному": військовий розповів, як ЗС РФ змінили тактику ведення боїв на фронті

Російські війська змінюють тактику ведення боїв на фронті. Окупанти накопичують сили на зайнятих рубежах і намагаються проникати вглиб української оборони малими піхотними групами.

Від початку весни ЗС РФ активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, розповів "Суспільному" український військовий з позивним "Аякс".

За його словами, росіяни іноді діють навіть по двоє або поодинці, намагаючись непомітно просуватися через відкриту місцевість або вздовж посадок під прикриттям аеророзвідки.

"Уже є навіть випадки, коли вони йдуть по одному… долають по 500 метрів… Тобто зараз вони активізувалися знову, піднакопичили в себе особового складу. Таке враження, що він у них не закінчується", — сказав "Аякс".

Він уточнив, що окпуанти стали краще підготовленими до протидії українським дронам. Зокрема, вони намагаються збивати FPV-дрони та розвідувальні БПЛА, а також краще орієнтуються під час бойових дій.

Відео дня

Крім того, за словами "Аякса", у росіян також знизився рівень страху перед ураженням, а тактика дій поступово адаптується до умов сучасної війни з активним використанням безпілотників.

Нагадаємо, у травні радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що росіяни застосували нову тактику запуску "Ланцетів".

Фокус також писав про те, що Росія змінила тактику ударів по Україні.