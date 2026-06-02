"Идут по одному": военный рассказал, как ВС РФ изменили тактику ведения боев на фронте

Российские войска меняют тактику ведения боев на фронте. Оккупанты накапливают силы на занятых рубежах и пытаются проникать вглубь украинской обороны малыми пехотными группами.

С начала весны ВС РФ активизировали наступательные действия на Александровском направлении, рассказал "Суспільному" украинский военный с позывным "Аякс".

По его словам, россияне иногда действуют даже по двое или в одиночку, пытаясь незаметно продвигаться через открытую местность или вдоль посадок под прикрытием аэроразведки.

"Уже есть даже случаи, когда они идут по одному... преодолевают по 500 метров... То есть сейчас они активизировались снова, поднакопили у себя личного состава. Такое впечатление, что он у них не заканчивается", — сказал "Аякс".

Он уточнил, что окпуанты стали лучше подготовленными к противодействию украинским дронам. В частности, они пытаются сбивать FPV-дроны и разведывательные БПЛА, а также лучше ориентируются во время боевых действий.

Кроме того, по словам "Аякса", у россиян также снизился уровень страха перед поражением, а тактика действий постепенно адаптируется к условиям современной войны с активным использованием беспилотников.

