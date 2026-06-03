"Наполегливо лізе": ЗС РФ все глибше проникають до Костянтинівки, — Deepstate (мапа)

Російські окупаційні війська продовжують активний тиск на Костянтинівку Донецької області та збільшують кількість інфільтрованого особового складу до міста.

Українським підрозділам, які тримають там оборону, не вистачає людей для стримування російського натиску, повідомили аналітики Deepstate.

Там зазначили, що на оновлені мапі бойових дій можна побачити збільшення червоної зони на південь від Іллінівки, куди "наполегливо лізе противник для збільшення контролю місцевості навколо Костянтинівки".

"Збільшується також зона інфільтрації в місто, що може стати наслідком невідворотного поглинання населеного пункту ворогом", — йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій поблизу Костянтинівки на Донеччині Фото: DeepState

За даними аналітиків, для росіян було важливо окупувати Бересток, щоб там формувати накопичення піхоти для інфільтрації, а Іллінівка дасть більше можливостей для просочування.

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Те ж саме противник здійснює зі східної сторони міста в районі Ступочок і Предтечного. Зокрема, намагається зайняти селище Новодмитрівка, щоб мати змогу для інфільтрацій.

В Deepstate пояснили, що зайняття Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має за ціль обрізати доступ в інші частини міста.

"Ворог формує перевагу на Костянтинівському відтинку, підсилюючи її постійними ударами КАБами по місту. Бійці, з якими вдалося поспілкуватися, наголошують на активності ворожих пілотів і безперервному тиску кацапської піхоти. І найбільшою проблемою є те, що підрозділам, які тримають оборону, не вистачає людей, щоб стримувати тиск", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 1 червня аналітики Deepstate пояснили, чому ЗС РФ провалили травневий "наступ".

Фокус також писав про те, як росіяни скинули тритонну бомбу на Костянтинівку.