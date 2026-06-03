"Настойчиво лезет": ВС РФ все глубже проникают в Константиновку, — Deepstate (карта)

Российские оккупационные войска продолжают активное давление на Константиновку Донецкой области и увеличивают количество инфильтрированного личного состава в город.

Украинским подразделениям, которые держат там оборону, не хватает людей для сдерживания российского натиска, сообщили аналитики Deepstate.

Там отметили, что на обновленной карте боевых действий можно увидеть увеличение красной зоны к югу от Ильиновки, куда "настойчиво лезет противник для увеличения контроля местности вокруг Константиновки".

"Увеличивается также зона инфильтрации в город, что может стать следствием неотвратимого поглощения населенного пункта врагом", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий вблизи Константиновки в Донецкой области Фото: DeepState

По данным аналитиков, для россиян было важно оккупировать Бересток, чтобы там формировать накопления пехоты для инфильтрации, а Ильиновка даст больше возможностей для просачивания.

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То же самое противник осуществляет с восточной стороны города в районе Ступочек и Предтечного. В частности, пытается занять поселок Новодмитровка, чтобы иметь возможность для инфильтраций.

В Deepstate объяснили, что занятие Ильиновки и Новодмитровки ставит под угрозу северную часть Константиновки, где противник имеет целью обрезать доступ в другие части города.

"Враг формирует преимущество на Константиновском отрезке, усиливая его постоянными ударами КАБами по городу. Бойцы, с которыми удалось пообщаться, отмечают активность вражеских пилотов и непрерывное давление кацапской пехоты. И самой большой проблемой является то, что подразделениям, которые держат оборону, не хватает людей, чтобы сдерживать давление", — отметили аналитики.

Напомним, 1 июня аналитики Deepstate объяснили, почему ВС РФ провалили майское "наступление".

Фокус также писал о том, как россияне сбросили трехтонную бомбу на Константиновку.