Бігла з дітьми до укриття: у Києві РФ убила молоду маму — що з її 2-річним сином (фото)

Внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Київ у ніч на 2 червня до дитячої лікарні "Охматдит" госпіталізували двох дітей. Найважчих поранень зазнав 2-річний хлопчик, якому після стабілізації стану медики провели невідкладну операцію.

Як пише видання "Суспільне" посилаючись на заяву пресслужби "Охматдиту", після обстрілу столиці до медзакладу доставили двох малолітніх пацієнтів із травмами різного ступеня тяжкості.

За даними лікарні, у 4-річної дитини діагностували забій та гематому м’яких тканин лівого стегна, і після проведення необхідних обстежень та надання медичної допомоги пацієнта відправили на амбулаторне лікування.

Натомість значно серйозніших ушкоджень зазнав 2-річний хлопчик. Зокрема, лікарі виявили у нього вибуховий перелом лівого ліктьового суглоба, а також множинні поранення тулуба та обличчя із сторонніми предметами в м’яких тканинах.

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Після госпіталізації медики стабілізували стан дитини та провели термінове оперативне втручання. Хлопчику встановили апарат зовнішньої фіксації для лікування складного перелому.

Наразі маленький пацієнт перебуває у відділенні ортопедії та травматології під цілодобовим наглядом лікарів. Попереду на нього чекає тривалий курс лікування та реабілітації. Медики також готують дитину до наступного оперативного втручання.

Трагічним є й те, що під час російської атаки загинула мати хлопчика. За інформацією медиків, жінка разом із дітьми прямувала до укриття в Шевченківському районі Києва, коли сталася атака. Трагедія сталася напередодні дня народження молодшого сина.

Як уточнює видання "Київ 24", жертвою окупантів стала 29-річна Вероніка Чуян, яка бігла разом із двома дітьми до сховища. Однак позаду стався вибух, і внаслідок удару жінка загинула на місці.

Під час російської атаки на Київ загинула 29-річна жінка, яка бігла з дітьми до укриття. Фото: "Київ24"

Після трагедії без матері залишилися двоє хлопчиків, один із них отримав тяжкі поранення та вже переніс операцію. Рідні та близькі згадують Вероніку як турботливу та люблячу матір, яка завжди дбала про своїх дітей і намагалася захистити їх від небезпеки.

Крім того видання OBOZ.UA зазначає, що бабуся дітей, яка перебувала разом із ними під час удару, у критичному стані, однак лікарі боряться за її життя.

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони, балістичні ракети, крилаті ракети та, за повідомленнями, гіперзвукові ракети "Циркон". Під ударами опинилися цивільні об'єкти столиці — на Подолі повністю вигорів автосалон, також пошкоджень зазнали п'ять медичних закладів і будівля податкової служби на правому березі міста.

Варто зауважити, що внаслідок цієї атаки у Києві загинули шестеро людей, а кількість постраждалих зросла до 81 особи. Руйнування та пошкодження зафіксували у восьми районах столиці, де під удар потрапили житлові будинки, медичні заклади, дитячий садок, цивільні підприємства та автомобілі.