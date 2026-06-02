Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 81 (відео)

Російські окупанти 2 червня, вночі, завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет та безпілотниками. У 8 з 10 районів столиці зафіксовані пошкодження, руйнування та пожежі.

Також кількість постраждалих зросла до 81 особи. Про це повідомив глава Киїйської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Київ

"Станом на зараз вже 81 людина постраждала", — ідеться у повідомленні чиновника, що було опубліковане о 16:35.

Тимур Ткаченко про атаку на Київ

Також в ДСНС повідомили, що внаслідок масованої російської атаки 2 червня шестеро людей загинули в столиці.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях у Подільському та Голосіївському районі міста.

"Всього у столиці працює близько 200 рятувальників та майже 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.

У Патрульній поліції Києва показали перші хвилини після масованої атаки ворога 2 червня. Як повідомили правоохоронці, внаслідок атаки вороги були пошкоджені житлові будинки, медичні заклади, дитячий садок, цивільні підприємства та автомобілі.

Масований удар РФ 2 червня: що відомо

Нагадаємо, що вночі 2 червня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак останніх місяців, випустивши по Україні десятки ракет і сотні безпілотників. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя та низка інших міст. Ворожих ударів також зазнали Суми, Херсон, Чернігів, Шостка, Житомир, Хмельницький, Старокостянтинів та населені пункти Полтавського району.

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні

Також Російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами, заявив міський голова Борис Філатов, який показав 50 мікровлучань.

Натомість від удару ЗС РФ у метро Києва ховалась 41 тисяч людей.

У мережі виник скандал через перебування у метро з палатками

Перед тим у мережі звиник скандал, адже деякі кияни були незадоволені умовами у Київському метрополітені. Зокрема, у соцмережі Threads з'явилась серія дописів про тисняву на платформах, оскільки були люди з наметами й тому частині людей не вистачило місця.

Крім того, стало відомо, що напередодні масованої російської атаки в ніч проти 2 червня у Києві частину людей не пропускали на станції метро, які під час обстрілів використовуються як укриття. Ба більше, одна із жінок в черзі навіть втратила свідомість.

Натомість президент України Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація склала перелік компаній українського військовопромислового комплексу, які стануть цілями наступних обстрілів.