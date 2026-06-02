Массированный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 81 (видео)
Российские оккупанты 2 июня, ночью, нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и беспилотниками. В 8 из 10 районов столицы зафиксированы повреждения, разрушения и пожары.
Также количество пострадавших возросло до 81 человека. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"По состоянию на сейчас уже 81 человек пострадал", — говорится в сообщении чиновника, которое было опубликовано в 16:35.
Также в ГСЧС сообщили, что в результате массированной российской атаки 2 июня шесть человек погибли в столице.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на двух локациях в Подольском и Голосеевском районе города.
"Всего в столице работает около 200 спасателей и почти 50 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.
В Патрульной полиции Киева показали первые минуты после массированной атаки врага 2 июня. Как сообщили правоохранители, в результате атаки враги были повреждены жилые дома, медицинские учреждения, детский сад, гражданские предприятия и автомобили.
Массированный удар РФ 2 июня: что известно
Напомним, что ночью 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак последних месяцев, выпустив по Украине десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов. Вражеским ударам также подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.
Также Российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, заявил городской голова Борис Филатов, который показал 50 микровыбросов.
Зато от удара ВС РФ в метро Киева пряталась 41 тысяча человек.
Перед тем в сети разгорелся скандал, ведь некоторые киевляне были недовольны условиями в Киевском метрополитене. В частности, в соцсети Threads появилась серия сообщений о давке на платформах, поскольку были люди с палатками и поэтому части людей не хватило места.
Кроме того, стало известно, что накануне массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве часть людей не пропускали на станции метро, которые во время обстрелов используются как укрытие. Более того, одна из женщин в очереди даже потеряла сознание.
Зато президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов.