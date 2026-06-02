Массированный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 81 (видео)

Российские оккупанты 2 июня, ночью, нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и беспилотниками. В 8 из 10 районов столицы зафиксированы повреждения, разрушения и пожары.

Также количество пострадавших возросло до 81 человека. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"По состоянию на сейчас уже 81 человек пострадал", — говорится в сообщении чиновника, которое было опубликовано в 16:35.

Тимур Ткаченко об атаке на Киев Фото: Скриншот

Также в ГСЧС сообщили, что в результате массированной российской атаки 2 июня шесть человек погибли в столице.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на двух локациях в Подольском и Голосеевском районе города.

"Всего в столице работает около 200 спасателей и почти 50 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

В Патрульной полиции Киева показали первые минуты после массированной атаки врага 2 июня. Как сообщили правоохранители, в результате атаки враги были повреждены жилые дома, медицинские учреждения, детский сад, гражданские предприятия и автомобили.

Массированный удар РФ 2 июня: что известно

Напомним, что ночью 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак последних месяцев, выпустив по Украине десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов. Вражеским ударам также подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.

Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

Также Российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, заявил городской голова Борис Филатов, который показал 50 микровыбросов.

Зато от удара ВС РФ в метро Киева пряталась 41 тысяча человек.

В сети возник скандал из-за пребывания в метро с палатками

Перед тем в сети разгорелся скандал, ведь некоторые киевляне были недовольны условиями в Киевском метрополитене. В частности, в соцсети Threads появилась серия сообщений о давке на платформах, поскольку были люди с палатками и поэтому части людей не хватило места.

Кроме того, стало известно, что накануне массированной российской атаки в ночь на 2 июня в Киеве часть людей не пропускали на станции метро, которые во время обстрелов используются как укрытие. Более того, одна из женщин в очереди даже потеряла сознание.

Зато президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов.