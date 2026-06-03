Бежала с детьми в укрытие: в Киеве РФ убила молодую маму — что с ее 2-летним сыном (фото)

В результате российской ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 2 июня в детскую больницу "Охматдет" госпитализировали двух детей. Самые тяжелые ранения получил 2-летний мальчик, которому после стабилизации состояния медики провели неотложную операцию.

Как пишет издание "Суспільне" ссылаясь на заявление пресс-службы "Охматдета", после обстрела столицы в медучреждение доставили двух малолетних пациентов с травмами различной степени тяжести.

По данным больницы, у 4-летнего ребенка диагностировали ушиб и гематому мягких тканей левого бедра, и после проведения необходимых обследований и оказания медицинской помощи пациента отправили на амбулаторное лечение.

Зато значительно более серьезные повреждения получил 2-летний мальчик. В частности, врачи обнаружили у него взрывной перелом левого локтевого сустава, а также множественные ранения туловища и лица с посторонними предметами в мягких тканях.

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После госпитализации медики стабилизировали состояние ребенка и провели срочное оперативное вмешательство. Мальчику установили аппарат внешней фиксации для лечения сложного перелома.

Сейчас маленький пациент находится в отделении ортопедии и травматологии под круглосуточным наблюдением врачей. Впереди его ждет длительный курс лечения и реабилитации. Медики также готовят ребенка к следующему оперативному вмешательству.

Трагично и то, что во время российской атаки погибла мать мальчика. По информации медиков, женщина вместе с детьми направлялась в укрытие в Шевченковском районе Киева, когда произошла атака. Трагедия произошла накануне дня рождения младшего сына.

Как уточняет издание "Киев 24", жертвой оккупантов стала 29-летняя Вероника Чуян, которая бежала вместе с двумя детьми в хранилище. Однако позади произошел взрыв, и в результате удара женщина погибла на месте.

Во время российской атаки на Киев погибла 29-летняя женщина, которая бежала с детьми в укрытие. Фото: "Київ24"

После трагедии без матери остались двое мальчиков, один из них получил тяжелые ранения и уже перенес операцию. Родные и близкие вспоминают Веронику как заботливую и любящую мать, которая всегда заботилась о своих детях и пыталась защитить их от опасности.

Кроме того издание OBOZ.UA отмечает, что бабушка детей, которая находилась вместе с ними во время удара, в критическом состоянии, однако врачи борются за ее жизнь.

В ночь на 2 июня Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны, баллистические ракеты, крылатые ракеты и, по сообщениям, гиперзвуковые ракеты "Циркон". Под ударами оказались гражданские объекты столицы — на Подоле полностью выгорел автосалон, также повреждения получили пять медицинских учреждений и здание налоговой службы на правом берегу города.

Стоит заметить, что в результате этой атаки в Киеве погибли шесть человек, а количество пострадавших возросло до 81 человека. Разрушения и повреждения зафиксировали в восьми районах столицы, где под удар попали жилые дома, медицинские учреждения, детский сад, гражданские предприятия и автомобили.