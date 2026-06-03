У США скопіювали український дрон Magura V7: показали "власну" розробку Variant 7 (відео)

Американська компанія Red One показала військовий морський дрон Variant 7, який за конфігурацією корпусу та характеристиками майже тотожний українському дрону Magura V7, встановили аналітики. Magura воює на російсько-українській війні три роки, але американці запевнили, що Variant 7 на 100% їхня розробка. На презентаційному відео, опублікованому Red One, з "власної" розробки злітають квадрокоптери, а на носі стоїть ударна турель.

У США почали масове виробництво дрона Variant 7, створеного у підрозділі Blue Ops компанії Red One, ідеться у матеріалі мілітарного порталу Defense Express. Компанія наголошує, що це результат тривалих власних напрацювань разом з суднобудівельниками Hodgdon Shipbuilding — компанії з двохсотрічною історією, заснованою 1816 році. Аналітики DE пояснили, що Variant 7 має певні відмінності від українського Magura V7, але ідеться про незначні покращення, а не створення чогось кардинального нового "з нуля".

Морські дрони — презентація Variant 7 від Red Cat США

На DE стверджують, що Variant 7 є ранньою копією Magura V7, і на доказ цього приводять два аргументи. По-перше, Red Cat почала розробку у 2025 році й тоді прямо визнавала, що співпрацює з невказаним "виробником", який перевірив свої вироби у реальних бойових умовах. На той час могла іти мова саме про українські морські дрони, які воювали проти ЗС РФ. Американці могли скористатись прототипом чи ранньою версією української розробки, зауважили аналітики.

Відео дня

Зауважмо, зображення Variant 7 та нові моделі Magura V7 справді відрізняються. Зокрема, українська розробка не має такої кількості виступаючих частин на палубі: усі елементи сховані всередину. Крім того, V7 візуально виглядає більш плоским та має іншу форму корпусу.

Морські дрони — Variant 7 від Red Cat, США Фото: Defense Blog

Морські дрони — Magura V7, Україна, ГУР Фото: Defence Express

Другий аргумент аналітиків — тактико-технічні характеристики Variant 7 тотожні можливостям українських морських дорнів. У пресрелізі Red Cat вказані дані: фізичні розміри довжина 7,2, висота 1,5, водотонажність 3400 кг, максимальне бойове навантаження до 650 кг, швидкість 72 км/год тощо. До всього, Variant 7 має модульну конструкцію, яка підлаштовується залежно від поставлених завдань, і це також схоже з українським винаходом.

"У США заявляють, що Variant 7 — це абсолютно їхня власна розробка, хоча навіть назву скалькували з українського дрона", — ідеться у матеріалі.

Морські дрони — технічні характеристики Variant 7 від Red Cat, США Фото: Defense Express

Водночас аналітики визнають, що між виробами є певна відмінність: у першу чергу, ідеться про технології, які використовує морський дрон від Red Cat. Наприклад, Variant 7 отримав турецьку турель Bullfrog для збиття БпЛА, систему бойового ройового управління Apium Swarm Robotics, американський комплекс управління. При цьому до серійного виробництва можуть долучити компанію 3D-друку HADDY, яка збільшить темпи виробництва удвічі (поточна потужність не відома).

Морські дрони — що відомо про Magura

Зазначимо, Фокус писав про можливості морських дронів Magura, які використовуються для ударів по флоту РФ — військовому та тіньовому. Наприклад, восени 2025 року безпілотник показали на експериментальних морських навчань у Португалії. Під час навчань українці використовували оновлену версію Magura v7.2 з дещо зміщеною кулеметною туреллю та ракетами, прикріпленими до бортів.

Нагадуємо, весною 2025 року стало відомо про збиття літака Су-30 ЗС РФ над Чорним морем: експерт пояснив, як це вдалось дрону Magura.