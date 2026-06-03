В США скопировали украинский дрон Magura V7: показали "собственную" разработку Variant 7 (видео)

Американская компания Red One показала военный морской дрон Variant 7, который по конфигурации корпуса и характеристикам почти тождественен украинскому дрону Magura V7, установили аналитики. Magura воюет на российско-украинской войне три года, но американцы заверили, что Variant 7 на 100% их разработка. На презентационном видео, опубликованном Red One, с "собственной" разработки взлетают квадрокоптеры, а на носу стоит ударная турель.

В США начали массовое производство дрона Variant 7, созданного в подразделении Blue Ops компании Red One, говорится в материале милитарного портала Defense Express. Компания отмечает, что это результат длительных собственных наработок вместе с судостроителями Hodgdon Shipbuilding — компании с двухсотлетней историей, основанной в 1816 году. Аналитики DE объяснили, что Variant 7 имеет определенные отличия от украинского Magura V7, но речь идет о незначительных улучшениях, а не создании чего-то кардинального нового "с нуля".

Морские дроны — презентация Variant 7 от Red Cat США — Red Cat США

На DE утверждают, что Variant 7 является ранней копией Magura V7, и в доказательство этого приводят два аргумента. Во-первых, Red Cat начала разработку в 2025 году и тогда прямо признавала, что сотрудничает с неуказанным "производителем", который проверил свои изделия в реальных боевых условиях. В то время могла идти речь именно об украинских морских дронах, которые воевали против ВС РФ. Американцы могли воспользоваться прототипом или ранней версией украинской разработки, отметили аналитики.

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Заметим, изображения Variant 7 и новые модели Magura V7 действительно отличаются. В частности, украинская разработка не имеет такого количества выступающих частей на палубе: все элементы спрятаны внутрь. Кроме того, V7 визуально выглядит более плоским и имеет другую форму корпуса.

Морские дроны — Variant 7 от Red Cat, США Фото: Defense Blog

Морские дроны — Magura V7, Украина, ГУР Фото: Defence Express

Второй аргумент аналитиков — тактико-технические характеристики Variant 7 тождественны возможностям украинских морских дорнов. В пресс-релизе Red Cat указаны данные: физические размеры длина 7,2, высота 1,5, водоизмещение 3400 кг, максимальная боевая нагрузка до 650 кг, скорость 72 км/ч и тому подобное. Ко всему, Variant 7 имеет модульную конструкцию, которая подстраивается в зависимости от поставленных задач, и это также схоже с украинским изобретением.

"В США заявляют, что Variant 7 — это абсолютно их собственная разработка, хотя даже название скопировали с украинского дрона", — говорится в материале.

Морские дроны — технические характеристики Variant 7 от Red Cat, США Фото: Defense Express

В то же время аналитики признают, что между изделиями есть определенное отличие: в первую очередь, речь идет о технологиях, которые использует морской дрон от Red Cat. Например, Variant 7 получил турецкую турель Bullfrog для сбивания БпЛА, систему боевого роевого управления Apium Swarm Robotics, американский комплекс управления. При этом к серийному производству могут привлечь компанию 3D-печати HADDY, которая увеличит темпы производства вдвое (текущая мощность не известна).

Морские дроны — что известно о Magura

Отметим, Фокус писал о возможностях морских дронов Magura, которые используются для ударов по флоту РФ — военному и теневому. Например, осенью 2025 года беспилотник показали на экспериментальных морских учениях в Португалии. Во время учений украинцы использовали обновленную версию Magura v7.2 с несколько смещенной пулеметной турелью и ракетами, прикрепленными к бортам.

Напоминаем, весной 2025 года стало известно о сбитии самолета Су-30 ВС РФ над Черным морем: эксперт объяснил, как это удалось дрону Magura.