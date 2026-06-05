Щоб уникнути ядерної аварії: біля Запорізької АЕС оголосили локальне перемир'я

Локальне припинення вогню, організоване Міжнародним агентством з атомної енергії, набуло чинності на лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволить розпочати ремонт критично важливої лінії електропередач, необхідної для запобігання ядерній аварії.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Роботи проходитимуть під контролем експертів агентства. Після масштабного розмінування території технічні фахівці з обох сторін найближчими днями почнуть відновлювати пошкоджену внаслідок війни лінію електропередачі “Дніпровська” напругою 750 кіловольт.

Ця лінія була відключена понад два місяці тому. Відтоді найбільша атомна електростанція Європи повністю залежала від єдиної лінії напругою 330 кіловольт, яка забезпечує електроенергією системи охолодження шести зупинених реакторів.

Упродовж останніх тижнів Запорізька АЕС кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії. Через це станція була змушена запускати аварійні дизельні генератори як останній резервний засіб живлення.

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За даними МАГАТЕ, це вже шосте тимчасове припинення вогню, яке генеральний директор агентства Рафаель Гроссі узгодив між Росією та Україною з кінця минулого року для забезпечення зовнішнього електропостачання та ядерної безпеки.

Цього разу підготовка до ремонту була ускладнена тим, що пошкодження лінії розташовані на високих опорах через лінію контролю на річці Дніпро.

“Російська Федерація та Україна конструктивно взаємодіяли з МАГАТЕ протягом кількох тижнів чутливих і складних переговорів. Обидві сторони погодилися припинити вогонь заради ядерної безпеки”, — заявив Рафаель Гроссі.

Він також наголосив, що МАГАТЕ продовжить робити все можливе для захисту людей і довкілля від ризику ядерної аварії, яка лише посилила б руйнування та страждання, спричинені війною.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення через пошкодження підстанції “Нікопольська” та відключення лінії електропередачі “Феросплавна-1”. За даними “Енергоатому”, це був п'ятий блекаут на станції від початку 2026 року та сімнадцятий — від початку повномасштабної війни. Роботу критично важливих систем тоді забезпечували резервні дизельні генератори.

30 травня на Запорізькій АЕС також стався блекаут. Після цього глава “Росатома” Олексій Ліхачов заявив, що Україна нібито атакувала шостий енергоблок станції за допомогою оптоволоконного дрона. Згодом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ударами по інших українських атомних електростанціях у разі загрози для окупованої ЗАЕС. У своїй заяві він написав, що Росія може влаштувати Україні “новий Чорнобиль”.