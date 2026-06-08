Родину врятувала випадковість: будинок Макаревича в Ізраїлі потрапив під удар Ірану (фото)

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив, що його будинок в Ізраїлі зазнав пошкоджень унаслідок атаки Ірану. Сам музикант, його дружина та маленький син не постраждали лише тому, що в момент обстрілу перебували далеко від дому.

Про це Андрій Макаревич розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами артиста, ракета влучила поблизу його помешкання. Унаслідок вибуху були вибиті вікна, пошкоджено рами та частину даху. Та все ж родині пощастило не опинитися вдома під час атаки, адже наслідки могли бути значно серйознішими.

"До нас учора прилетіло. Вікна, рами, дах… На щастя, нас не було вдома. Цікаво, Трамп справді вважає, що з ними можна про щось домовитися? Тобто в нас перемир'я? P.S. Зранку вже була ще одна тривога. Схоже, все тільки починається", — написав він.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив, що його будинок в Ізраїлі зазнав пошкоджень унаслідок атаки Ірану. Фото: Facebook Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив, що його будинок в Ізраїлі зазнав пошкоджень унаслідок атаки Ірану. Фото: Facebook

Крім того, деталями того вечора поділилася дружина музиканта Ейнат Кляйн. Вона розповіла, що 7 червня родина гостювала на святкуванні другого дня народження дитини знайомих і затрималася там довше, ніж планувала. Саме це, за її словами, виявилося щасливим збігом обставин.

Відео дня

Повертаючись додому, сім'я побачила в небі ракети та була змушена перечікувати небезпеку просто неба. Близько сорока хвилин вони провели на узбіччі дороги, після чого змогли продовжити шлях.

Коли родина нарешті дісталася додому, на них чекала невтішна картина. Через влучання були пошкоджені будівлі на території, виникли кілька осередків займання, а масштаби руйнувань виявилися значними. Водночас Кляйн наголосила, що головне — всі члени сім'ї залишилися живими та неушкодженими.

"Повторюся, учора був чудовий день. Тому що, попри руйнування, три осередки займання та ще бозна-що, всі залишилися цілими, живими й навіть не надто наляканими. Адже події могли розвиватися за зовсім іншим сценарієм, і зараз я писала б зовсім інший допис, якщо взагалі могла б його писати", — зазначила жінка.

Вона також високо оцінила роботу екстрених служб. За її словами, рятувальники, поліцейські та медики прибули на місце практично миттєво та швидко взяли ситуацію під контроль.

Варто зазначити, що Андрій Макаревич багато років послідовно підтримує Україну та виступає проти російської агресії. Після початку війни на Донбасі у 2014 році він неодноразово засуджував політику Кремля, а після повномасштабного вторгнення Росії став одним із найвідоміших російських діячів культури, які відкрито зайняли антивоєнну позицію. Наразі музикант проживає в Ізраїлі разом із родиною та продовжує публічно висловлюватися проти війни Росії проти України.

Нагадаємо, що ввечері 7 червня в кількох регіонах Ізраїлю оголосили повітряну тривогу через запуск балістичних ракет з Ірану. За даними ізраїльських військових, усі ракети вдалося перехопити, однак існувала загроза нових атак. В Ірані заявили, що обстріл став відповіддю на дії Ізраїлю в Лівані.

Згодом армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військових об’єктах у Тегерані, Тебрізі та Ісфахані. В Ірані заявили, що під час атаки нібито використовувалися балістичні ракети повітряного базування, однак офіційної інформації про наслідки ударів влада країни не оприлюднила.