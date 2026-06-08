Семью спасла случайность: дом Макаревича в Израиле попал под удар Ирана (фото)

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его дом в Израиле получил повреждения в результате атаки Ирана. Сам музыкант, его жена и маленький сын не пострадали только потому, что в момент обстрела находились далеко от дома.

Об этом Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook. По словам артиста, ракета попала вблизи его дома. В результате взрыва были выбиты окна, повреждены рамы и часть крыши. И все же семье повезло не оказаться дома во время атаки, ведь последствия могли быть значительно серьезнее.

"К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... К счастью, нас не было дома. Интересно, Трамп действительно считает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие? P.S. Утром уже была еще одна тревога. Похоже, все только начинается", — написал он.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его дом в Израиле получил повреждения в результате атаки Ирана. Фото: Facebook Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его дом в Израиле получил повреждения в результате атаки Ирана. Фото: Facebook

Кроме того, деталями того вечера поделилась жена музыканта Эйнат Кляйн. Она рассказала, что 7 июня семья гостила на праздновании второго дня рождения ребенка знакомых и задержалась там дольше, чем планировала. Именно это, по ее словам, оказалось счастливым стечением обстоятельств.

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Возвращаясь домой, семья увидела в небе ракеты и была вынуждена пережидать опасность под открытым небом. Около сорока минут они провели на обочине дороги, после чего смогли продолжить путь.

Когда семья наконец добралась домой, их ждала неутешительная картина. Из-за попадания были повреждены здания на территории, возникли несколько очагов возгорания, а масштабы разрушений оказались значительными. В то же время Кляйн подчеркнула, что главное — все члены семьи остались живы и невредимы.

"Повторюсь, вчера был замечательный день. Потому что, несмотря на разрушения, три очага возгорания и еще бог весть что, все остались целыми, живыми и даже не слишком напуганными. Ведь события могли развиваться по совсем другому сценарию, и сейчас я писала бы совсем другое сообщение, если вообще могла бы его писать", — отметила женщина.

Она также высоко оценила работу экстренных служб. По ее словам, спасатели, полицейские и медики прибыли на место практически мгновенно и быстро взяли ситуацию под контроль.

Стоит отметить, что Андрей Макаревич много лет последовательно поддерживает Украину и выступает против российской агрессии. После начала войны на Донбассе в 2014 году он неоднократно осуждал политику Кремля, а после полномасштабного вторжения России стал одним из самых известных российских деятелей культуры, которые открыто заняли антивоенную позицию. Сейчас музыкант проживает в Израиле вместе с семьей и продолжает публично высказываться против войны России против Украины.

Напомним, что вечером 7 июня в нескольких регионах Израиля объявили воздушную тревогу из-за запуска баллистических ракет из Ирана. По данным израильских военных, все ракеты удалось перехватить, однако существовала угроза новых атак. В Иране заявили, что обстрел стал ответом на действия Израиля в Ливане.

Впоследствии армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам в Тегеране, Тебризе и Исфахане. В Иране заявили, что во время атаки якобы использовались баллистические ракеты воздушного базирования, однако официальной информации о последствиях ударов власти страны не обнародовали.