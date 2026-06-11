Героя РФ Очир-Горяєва ліквідувала рота БпЛА з кураторкою "Сарацин": нові деталі (відео)

Командир батальйону та "герой Росії" Наран Очир-Горяєва приїхав в Україну з далекої Калмикії, щоб загинути від удару роти безпілотників, яким керувала бійчиня з позивним "Сарацин", розповіла бригада "К-2". Росіянин брав участь в окупації Сіверська, отримав нагороду з рук президента Володимира Путіна. Відео з камери FPV показало деталі влучання, від якого не захистили навіть медалі.

Рота БпЛА отримала бойове завдання на виділеній ділянці фронту та успішно його виконала завдяки ретельному плануванню, розповіла "Сарацин" на відео з YouTube-каналу 20 окремої бригади безпілотних систем "К-2" СБС. З'ясувалось, що ідеться про експериментальний підрозділ у складі батальйону, який курує бійчиня. Головне завдання "Сарицин" — це бойова робота та планування підрозділу, який отримав завдання втримувати ділянку фронту і не допускати просування ЗС РФ. Під час одного з завдань у приціл потрапив комбат 6-ї мотострілецької бригади військ РФ Наран Очир-Горяєв, якого успішно "демілітаризували". На відео, опублікованому "К-2", бачимо підбірку ударів по противнику. Один з них — полювання на вантажівку з "героєм РФ", яку без проблем наздогнали та підірвали.

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Наран Очир-Горяєв загинув — деталі операції бригади "К-2"

"Сарацин" пояснила, що курує експериментальний підрозділ, який працює "на коротшу дистанцію, ніж бригадні мідлстрайки, й в нас трішки своя зона відповідальності". З її слів, успіх влучних відпрацювань — це на 90% наслідок ретельного планування.

Бійчиня нагадала, як Наран Очир-Горяєв доповідав Путіну про окупацію Сіверська та запевняв, що все пройшло "легко та без втрат". Як з'ясувалось, серед захисників міста була 54 бригада ЗСУ, з якої "бере витоки" бригада "К-2" СБС. Захисники запекло боронили місто, у якому полягло багато українських бійців. "Сарацин" пообіцяла, що росіян покарають і за Сіверськ, і за інші злочини в Україні.

"І незважаючи на те, що воно зараз знаходиться під окупацією, ми будемо працювати, щоб кожен, хто був причетний до забирання цих територій, був найдений і знайшов спокій на цих землях", — сказала вона.

Останні кадри відео від "К-2" — попередження окупантам про те, що їх чекає відплата.

Наран Очир-Горяєв загинув — деталі

Зазначимо, 10 червня командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді опублікував відео ураження машини ЗС РФ, у якій перебував Наран Очир-Горяєв та ще двоє російських військових. FPV наздогнав ціль посеред дороги, якою нісся автомобіль близько 3 год 4 червня: двоє людей в кузові, один — в кабіні. Крім влучання, навели фрагмент перехоплених переговорів. З'ясувалось, що водій, ймовірно, вижив (бо влучили в кузов): повідомив командування про двох поранених. Бровді заявив, що один з поранених — Наран Очир-Горяєв, про смерть якого писали росЗМІ.

Тим часом 7 червня росЗМІ справді інформували про загибель Наран Очир-Горяєв. Російський офіцер був "героєм РФ" та зустрічався з Путіним. Серед іншого, очільник Кремля особисто прикріпив орден на груди військового з Калмикії та вислухав брехливий звіт про окупацію Сіверська.

Нагадуємо, 9 червня стало відомо про вибух у Балашисі у Підмосков'ї: міг загинути полковник Дамір Давидов, який постача ракети в арсенал ГРАУ Міноборони РФ.