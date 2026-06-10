Поїхав у чорному пакеті: "Мадяр" показав ліквідацію офіцера ЗС РФ, який "брав" Сіверськ (відео)

Російський офіцер Наран Очир-Горяєв загинув внаслідок відпрацювання FPV-дрона Сил безпілотних систем, повідомив командир СБС Роберт Бровді. Інцидент стався в ніч на 4 червня, коли безпілотник атакував машину з командиром батальйону 6 ОМСБр Очир-Горяєвим та його начальником штабу. Як вдалось дістати до офіцера ЗС РФ, який звітував про окупацію Сіверська й отримав орден з рук очільника Кремля?

Український FPV-дрон наздогнав російську вантажівку на околиці Сіверська, вказано на відео зі сторінки Facebook "Мадяра". Бачимо, як машину неслась ґрунтовою дорогою, а в кузові перебувало двоє військових ЗС РФ. Один стояв, тримаючись на борт та дивлячись в перед, і ні разу не оглянувся. Другий скрутився на дні машини. За мить БпЛА влучив, а про результати удару стало відомо завдяки перехопленню розмов росіян. Як з'ясувалось, у 1 ОМСБр ЗС РФ свій евакуаційний пункт назвали "Києвом": туди везли двох поранених, але один, Наран Очир-Горяєв, точно доїхав у "чорному мішку", уточнив командир СБС.

На відео є текст перехоплення, з якого стає зрозуміло, що сталось після влучання. На момент удару у машині їхало троє російських військових. Один, ймовірно, водій, зв'язався з підрозділом та просив про допомогу. Йому порадили робити реанімаційні заходи та зачекати, коли з'явиться квадроцикл для евакуації. Саме тоді чути, що росіяни планували везти поранених до "Києва", хоч насправді ішлося про окуповану частину Донецької області.

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Допис Роберта Бровді з'явився увечері 10 червня, через шість днів після інциденту під Сіверськом. Командир повідомив про ліквідацію "калмика", яки доповідав "бункерному діду" про Сіверськ. Подія сталась о 3:06 4 червня, уточнив він. Удар завдали пілоти 20 окремої бригади СБС "К-2".

"Доїхав калмик до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ", — ідеться у дописі.

Наран Очир-Горяєв загинув — деталі

Зазначимо, Фокус писав про те, що Наран Очир-Горяєв загинув — про це стало відомо 7 червня. Про подію стало відомо з публікації глави Калмикії Бату Хасікова. Російський посадовець написав слова скорботи щодо смерті заступника командира батальйону, старшого лейтенанта Нарана Очир-Горяєва. Тим часом медіа "Радіо Свобода" розповіло, чим визначний цей російський офіцер. Як з'ясувалось, Нарана запросили на урочистий прийом у Кремль і він особисто спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Очільник Кремля поцікавився, як вдалось окупувати українське місто Сіверськ. У відповідь Горяєв сказав, що це відбулось "з мінімальними втратами, бо йшли малими групами". Крім того, пролунало, що українці начебто вбивали місцевих жителів. Після цього старший лейтенант отримав орден, який Путін особисто прикріпив йому на груди.

Наран Очир-Горяєв загинув — момент зустрічі з Путіним Фото: з відкритих джерел

Втрата Сіверська сталась взимку 2025 року. 23 грудня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відійшли від населеного пункту на Донбасі на більш вигідні позиції.

Нагадуємо, у квітня 2026 року стало відомо про зняття з посади командира 11 армійського корпусу ЗСУ, який керував обороною Сіверська.