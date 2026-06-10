Уехал в черном пакете: "Мадяр" показал ликвидацию офицера ВС РФ, который "брал" Северск (видео)

Российский офицер Наран Очир-Горяев погиб в результате отработки FPV-дрона Сил беспилотных систем, сообщил командир СБС Роберт Бровди. Инцидент произошел в ночь на 4 июня, когда беспилотник атаковал машину с командиром батальона 6 ОМСБр Очир-Горяевым и его начальником штаба. Как удалось добраться до офицера ВС РФ, который отчитывался об оккупации Северска и получил орден из рук главы Кремля?

Украинский FPV-дрон догнал российский грузовик на окраине Северска, указано на видео со страницы Facebook "Мадяра". Видим, как машина неслась по грунтовой дороге, а в кузове находилось двое военных ВС РФ. Один стоял, держась на борт и глядя в перед, и ни разу не оглянулся. Второй скрутился на дне машины. Через мгновение БпЛА попал, а о результатах удара стало известно благодаря перехвату разговоров россиян. Как выяснилось, в 1 ОМСБр ВС РФ свой эвакуационный пункт назвали "Киевом": туда везли двух раненых, но один, Наран Очир-Горяев, точно доехал в "черном мешке", уточнил командир СБС.

На видео есть текст перехвата, из которого становится понятно, что произошло после попадания. На момент удара в машине ехало трое российских военных. Один, вероятно, водитель, связался с подразделением и просил о помощи. Ему посоветовали делать реанимационные мероприятия и подождать, когда появится квадроцикл для эвакуации. Именно тогда слышно, что россияне планировали везти раненых в "Киев", хотя на самом деле речь шла об оккупированной части Донецкой области.

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Сообщение Роберта Бровди появилось вечером 10 июня, через шесть дней после инцидента под Северском. Командир сообщил о ликвидации "калмыка", который докладывал "бункерному деду" о Северске. Событие произошло в 3:06 4 июня, уточнил он. Удар нанесли пилоты 20 отдельной бригады СБС "К-2".

"Доехал калмык до Киева. Возмездием за Северск, в пакете. Облызня ловите, черви, а не Киев", — говорится в заметке.

Наран Очир-Горяев погиб — детали

Отметим, Фокус писал о том, что Наран Очир-Горяев погиб — об этом стало известно 7 июня. О происшествии стало известно из публикации главы Калмыкии Бату Хасикова. Российский чиновник написал слова скорби по поводу смерти заместителя командира батальона, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева. Между тем медиа "Радио Свобода" рассказало, чем известен этот российский офицер. Как выяснилось, Нарана пригласили на торжественный прием в Кремль и он лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Кремля поинтересовался, как удалось оккупировать украинский город Северск. В ответ Горяев сказал, что это произошло "с минимальными потерями, потому что шли малыми группами". Кроме того, прозвучало, что украинцы якобы убивали местных жителей. После этого старший лейтенант получил орден, который Путин лично прикрепил ему на грудь.

Наран Очир-Горяев погиб — момент встречи с Путиным Фото: из открытых источников

Потеря Северска произошла зимой 2025 года. 23 декабря в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отошли от населенного пункта на Донбассе на более выгодные позиции.

Напоминаем, в апреле 2026 года стало известно о снятии с должности командира 11 армейского корпуса ВСУ, который руководил обороной Северска.