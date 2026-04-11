После потери Северска: командир 11-го армейского корпуса Сергей Сирченко оставил должность

11 апреля командир 11-го армейского корпуса Сергей Сирченко объявил о завершении своей работы в должности. В частности, такое решение, вероятно, он принял после потери Северска на севере Донецкой области.

Как говорится в публикации на странице Facebook 11 армейского корпуса, Сергей Сирченко объявил о завершении своей каденции и подвел итоги службы вместе с подчиненными на одном из самых сложных направлений фронта.

"Есть слова, которые трудно говорить вслух. Это — одни из них. Почти 500 дней в должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой — вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны", — говорится в заметке.

Публикация 11-го армейского корпуса на странице Facebook

В своем обращении он подчеркнул, что почти полторы сотни дней находился не в тылу, а непосредственно на передовой вместе с военными. По его словам, за это время приходилось принимать сложные решения, иногда ошибаться и действовать под давлением обстоятельств. При этом он подчеркнул, что всегда оставался рядом с бойцами, а не за их спинами.

Экс-командир отметил, что война приносит не только потери, но и формирует настоящие боевые коллективы, где каждый сознательно выбирает борьбу. Он поблагодарил военнослужащих за совместную службу, назвал их побратимами и призвал и в дальнейшем держаться вместе и поддерживать друг друга.

"Бывало — давил. Ошибался. Молчал, когда надо было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не становился за вами. Я стоял рядом. Эта война забирает. Это правда. Но она и дает — то, что не купишь и не получишь по приказу. Людей, которые с тобой каждый день бьют врага. Настоящих. Тех, чей выбор быть здесь", — заявил он.

Отдельно Сирченко акцентировал на важности сохранения человечности даже в самых тяжелых условиях войны, отметив, что именно это отличает украинских военных от врага. В завершение он выразил уверенность в стойкости Украины и отметил, что гордится каждым из подчиненных.

ВСУ отошли из Северска — что об этом известно

Напомним, что в конце 2025 года украинские военные отошли из Северска Донецкой области из-за значительного превосходства российских сил в живой силе и технике, чтобы сохранить личный состав и боеспособность подразделений. В то же время, на тот момент, город оставался под огневым контролем ВСУ, которые продолжали наносить удары по противнику, нарушать его логистику и сдерживать дальнейшее продвижение.

Впоследствии, 23 декабря, аналитики DeepState сообщили о полном переходе Северска Донецкой области под контроль российских войск. В то же время они напомнили, что во время первых сообщений о закреплении противника в городе и дальнейшего обострения ситуации представители высшего командования ВСУ заявляли о полном контроле над Северском со стороны украинских сил.

Также Фокус писал, что первый прорыв российских войск в направлении Северска был зафиксирован ориентировочно 24 ноября, после чего в течение месяца они продвинулись к реке Бахмутовка и заняли значительную часть восточных и центральных районов города. Позже ситуация на этом участке фронта резко ухудшилась, а Северск фактически был потерян без перспектив его дальнейшего возвращения.