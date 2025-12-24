ВСУ отошли из Северска: почему ухудшилась ситуация и почему город не вернут, как Купянск (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации сделали первый прорыв к Северску, ориентировочно, месяц назад, 24 ноября, показывает карта боевых действий. В течение 30 дней россияне смогли добраться до реки Бахмутовка и заняли две трети восточных и центральных районов. Военный обозреватель считает, вопрос с Северском "закрыт", и что его не вернуть, как Купянск. Что происходит под Северском после ухода Вооруженных сил Украины на новые позиции?

Северск находился под контролем ВСУ с первых месяцев войны и здесь держали оборону со времен потери городов Северодонецк и Лисичанск, которое состоялось летом 2022 года. С июня 2022 года по декабрь 2025 года россияне прошли 22 км, причем основную дистанцию одолели в течение последних полгода. Командование группировки "Восток" рассказало на странице Facebook, как наносят удары по позициям противника, а военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтвердил, что ВСУ могут влиять на РФ только дистанционно и что действительно потерян контроль над восточным берегом реки Бахмутка. Фокус собрал информацию о ситуации в Северске по состоянию на 24 декабря.

Відео дня

Бои под Северском — комментарий Коваленко см. с 14:37

Бои под Северском — детали

Утром 24 декабря ОК "Восток" рассказало о ситуации на отрезке фронта от Новопавловки до Северска. Среди прочего выяснилось, что авиация Сил обороны ударила по тайнику операторов БпЛА РФ, которые прятались в доме. Командование также сообщило об атаках на позиции россиян в Котляровке и Гродовке (под Новопавловкой) и в Покровске (два дома с операторами дронов).

Карта Генштаба ВСУ, опубликованная несколькими часами ранее, показала "красный" клин российских войск, которые зашли в Северск, и атаки противника от населенного пункта Дроновка, расположенного в 5 км от окраин утраченного города и в 3 км — от дороги Т0513, которая вела в западные районы.

Бои под Северском — Генштаб о ситуации по состоянию на 24 декабря Фото: Генштаб ВСУ

Между тем Коваленко объяснил, почему, по его мнению, ухудшилась ситуация в Северске. Среди возможных причин — невнимание к возведению фортификаций, малая линия обороны и малая численность личного состава подразделений ВСУ, которые удерживали этот участок. В итоге россияне контролируют "северную, восточную, южную, фактически всю левобережную часть по реке Бахмутка".

"Можно говорить, что с Северском тема закрыта. Это не Купянск. Здесь не будет восстановлено позиций, здесь не будет контратакующей операции", — сказал он.

Что происходило под Сиверском

Вечером 23 декабря украинское командование сообщило, что подразделения ВСУ отошли из Северска на новые позиции. Указывается, что на указанном направлении россияне имеют преимущество в личном составе и военной технике. Бойцы Сил обороны тем временем взяли город под огневой контроль: пытаются перерезать логистику и не допустить продвижения противника, говорится в заявлении Генштаба.

На событие откликнулись аналитики проекта DeepState. В заметке, которая появилась в ответ на заявление командования, напомнили о предупреждении об угрожающей ситуации в населенном пункте. Выяснилось, что аналитики давно предупреждали о продвижении ВС РФ, тогда как представитель Генштаба уверял, что они якобы распространяют фейки.

Обновленная карта боевых действий показывает, что россияне полностью контролируют Северск. При этом ВС РФ продвигались к городу почти четыре года — с момента, когда оккупировали Северодонецк (июнь) и Лисичанск (июль) летом 2022 года. С июля 2022 по декабрь 2025, то есть в течение 42 месяцев или 1270 дней, вражеские подразделения продвинулись на востоке Донбасса на 22 км.

Бои под Северском — данные DeepState о ситуации по состоянию на 24 декабря Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал, что в начале ноября они подошли к восточным окраинам Северска, рванув вперед по дороге, ведущей из Верхнекаменского. Впоследствии ситуация изменилась и подразделения ВС РФ дошли до реки Бахмутки, которая перерезает населенный пункт с севера на юг.

Напоминаем, 19 декабря ветеран ВСУ рассказал, в каких направлениях будут наступать ВС РФ в течение 2026 года.