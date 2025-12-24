ЗСУ відійшли з Сіверська: чому погіршилась ситуація та чому місто не повернуть, як Куп'янськ (відео)

Збройні сили Російської Федерації зробили перший прорив до Сіверська, орієнтовно, місяць тому, 24 листопада, показує карта бойових дій. Протягом 30 днів росіяни змогли дістатись до річки Бахмутівка і зайняли дві третини східних та центральних районів. Військовий оглядач вважає, питання з Сіверськом "закрите", і що його не повернути, як Куп'янськ. Що відбувається під Сіверськом після відходу Збройних сил України на нові позиції?

Сіверськ перебував під контролем ЗСУ з перших місяців війни і тут тримали оборону з часів втрати міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, яке відбулось влітку 2022 року. З червня 2022 року по грудень 2025 році росіяни пройшли 22 км, при чому основну дистанцію здолали протягом останніх пів року. Командування угрупування "Схід" розповіло на сторінці Facebook, як завдають удари по позиціях противника, а військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підтвердив, що ЗСУ можуть впливати на РФ лише дистанційно і що справді втрачений контроль над східним берегом річки Бахмутка. Фокус зібрав інформацію про ситуацію в Сіверську станом на 24 грудня.

Відео дня

Бої під Сіверськом - коментар Коваленка див. з 14:37

Бої під Сіверськом — деталі

Зранку 24 грудня ОК "Схід" розповіло про ситуацію на відрізку фронту від Новопавлівки до Сіверська. Серед іншого з'ясувалось, що авіація Сил оборони вдарила по схованці операторів БпЛА РФ, які ховались у будинку. Командування також повідомило про атаки на позиції росіян у Котлярівці та Гродівці (під Новопавлівкою) та у Покровську (два будинки з операторами дронів).

Карта Генштабу ЗСУ, опублікована кількома годинами раніше, показала "червоний" клин російських військ, які зайшли у Сіверськ, та атаки противника від населеного пункту Дронівка, розташованого за 5 км від околиць втраченого міста і за 3 км — від дороги Т0513, яка вела у західні райони.

Бої під Сіверськом - Генштаб про ситуацію станом на 24 грудня Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом Коваленко пояснив, чому, на його думку, погіршилась ситуація в Сіверську. Серед можливих причин — неувага до зведення фортифікацій, замала лінія оборони та замала чисельність особового складу підрозділів ЗСУ, які втримували цю ділянку. В підсумку росіяни контролюють "північну, східну, південну, фактично усю лівобережну частину по річці Бахмутка".

"Можна говорити, що з Сіверськом тему закрито. Це не Куп'янськ. Тут не буде відновлено позицій, тут не буде контратакуючої операції", — сказав він.

Що відбувалось під Сіверськом

Увечері 23 грудня українське командування повідомило, що підрозділи ЗСУ відійшли з Сіверська на нові позиції. Вказується, що на вказаному напрямку росіяни мають перевагу у особовому складі та військові техніці. Бійці Сил оборони тим часом взяли місто під вогневий контроль: намагаються перерізати логістику та не допустити просування противника, ідеться у заяві Генштабу.

На подію відгукнулись аналітики проєкту DeepState. У дописі, який з'явився у відповідь на заяву командування, нагадали про попередження про загрозливу ситуацію у населеному пункті. З'ясувалось, що аналітики давно попереджали про просування ЗС РФ, тоді як речник Генштабу запевняв, що вони начебто поширюють фейки.

Оновлена карта бойових дій показує, що росіяни повністю контролюють Сіверськ. При цьому ЗС РФ просувались до міста майже чотири роки — від моменту, коли окупували Сєвєродонецьк (червень) та Лисичанськ (липень) влітку 2022 року. З липня 2022 по грудень 2025, тобто протягом 42 місяців або 1270 днів, ворожі підрозділи просунулись на сході Донбасу на 22 км.

Бої під Сіверськом - дані DeepState про ситуацію станом на 24 грудня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав, що на початку у листопаді вони підійшли до східних околиць Сіверська, рвонувши вперед дорогою, яка веде з Верхньокам'янського. Згодом ситуація змінилась і підрозділи ЗС РФ дійшли до річки Бахмутки, яка перерізає населений пункт з півночі на південь.

Нагадуємо, 19 грудня ветеран ЗСУ розповів, у яких напрямках наступатимуть ЗС РФ протягом 2026 року.