Після втрати Сіверська: командир 11-го армійського корпусу Сергій Сірченко залишив посаду

11 квітня командир 11-го армійського корпусу Сергій Сірченко оголосив про завершення своєї роботи на посаді. Зокрема, таке рішення, ймовірно, він ухвалив після втрати Сіверська на півночі Донецької області.

Як йдеться у публікації на сторінці Facebook 11 армійського корпусу, Сергій Сірченко оголосив про завершення своєї каденції та підбив підсумки служби разом із підлеглими на одному з найскладніших напрямків фронту.

"Є слова, які важко говорити вголос. Це — одні з них. Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій — разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни", — зазначено в дописі.

Публікація 11-го армійського корпусу на сторінці Facebook

У своєму зверненні він наголосив, що майже півтори сотні днів перебував не в тилу, а безпосередньо на передовій разом із військовими. За його словами, за цей час доводилося ухвалювати складні рішення, іноді помилятися та діяти під тиском обставин. Водночас він підкреслив, що завжди залишався поруч із бійцями, а не за їхніми спинами.

Екс-командир відзначив, що війна приносить не лише втрати, а й формує справжні бойові колективи, де кожен свідомо обирає боротьбу. Він подякував військовослужбовцям за спільну службу, назвав їх побратимами та закликав і надалі триматися разом і підтримувати одне одного.

"Бувало — тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами. Я стояв поруч. Ця війна забирає. Це правда. Але вона й дає — те, що не купиш і не отримаєш за наказом. Людей, які з тобою щодня б'ють ворога. Справжніх. Тих, чий вибір бути тут", — заявив він.

Окремо Сірченко акцентував на важливості збереження людяності навіть у найважчих умовах війни, наголосивши, що саме це відрізняє українських військових від ворога. На завершення він висловив впевненість у стійкості України та зазначив, що пишається кожним із підлеглих.

ЗСУ відійшли із Сіверська — що про це відомо

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року українські військові відійшли із Сіверська Донецької області через значну перевагу російських сил у живій силі та техніці, аби зберегти особовий склад і боєздатність підрозділів. Водночас, на той момент, місто залишалося під вогневим контролем ЗСУ, які продовжували завдавати ударів по противнику, порушувати його логістику та стримувати подальше просування.

Згодом, 23 грудня, аналітики DeepState повідомили про повний перехід Сіверська Донецької області під контроль російських військ. Водночас вони нагадали, що під час перших повідомлень про закріплення противника в місті та подальшого загострення ситуації представники вищого командування ЗСУ заявляли про повний контроль над Сіверськом з боку українських сил.

Також Фокус писав, що перший прорив російських військ у напрямку Сіверська було зафіксовано орієнтовно 24 листопада, після чого протягом місяця вони просунулися до річки Бахмутівка та зайняли значну частину східних і центральних районів міста. Пізніше ситуація на цій ділянці фронту різко погіршилася, а Сіверськ фактично було втрачено без перспектив його подальшого повернення.