Повсюди руїни: який вигляд має "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орешник", — ЗМІ (фото)

Поруч із полігоном "Капустин Яр", звідки Росія запускає по Україні ракети "Орешник", розташоване закрите місто Знам'янськ із розбитими дорогами, занедбаними будинками та застарілою інфраструктурою. Попри мільйонні витрати Кремля на ракетні програми, місто, яке десятиліттями обслуговує один із найважливіших військових об'єктів РФ, залишається в занепаді.

Як йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна", полігон "Капустин Яр" розташований в Астраханській області РФ поблизу закритого міста Знам'янськ та неподалік кордону з Казахстаном. Саме звідси Росія здійснює пуски балістичних ракет "Орешник", якими атакує українські міста.

Загалом, "Капустин Яр" працює з 1946 року і є одним із головних ракетних полігонів Росії. Тут випробовували численні радянські та російські ракети, а сьогодні об'єкт використовується як для тестувань, так і для бойових запусків.

Де розташований "Капустин Яр" на карті Фото: РБК-Україна

Поряд із полігоном розташоване Знам'янськ — закрите місто з населенням менше 30 тисяч осіб. Потрапити сюди можна лише за спеціальною перепусткою або за наявності місцевої реєстрації. Однак статус стратегічного населеного пункту не врятував його від занепаду.

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За даними журналістів, у Знам'янську можна побачити ґрунтові дороги, аварійні дерев'яні будинки, покинуті споруди з вибитими вікнами та старі лінії електропередач. Багато районів міста виглядають так, ніби серйозного ремонту тут не проводили роками.

Особливо контрастно це виглядає на тлі вартості ракетної програми РФ. За різними оцінками, один запуск "Орешника" обходиться російському бюджету у 40-80 мільйонів доларів. Як пише "РБК-Україна" самі росіяни звертають увагу, що за такі кошти можна було б суттєво оновити інфраструктуру міста, яке фактично живе поруч із одним із ключових військових об'єктів країни.

Який вигляд має "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орешник" Фото: РБК-Україна Який вигляд має "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орешник" Фото: РБК-Україна

В цілому, відстань від "Капустиного Яру" до Києва становить близько 1100 кілометрів. За оцінками експертів, ракета "Орешник" долає її менш ніж за 15 хвилин.

Окрім цього, діяльність полігону має наслідки і для сусіднього Казахстану. Росія використовує частину казахстанських степів як райони падіння відпрацьованих ступенів ракет, і це призводить до забруднення територій та періодичних степових пожеж.

Який вигляд має "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орешник" Фото: РБК-Україна

Для багатьох мешканців Знам'янська полігон залишається головним джерелом роботи та доходів. Місцеві жителі розповідають, що намагаються дистанціюватися від теми війни, а самі ракетні пуски майже не помічають через великі масштаби випробувального комплексу.

За їхніми словами, про роботу полігону нагадує лише віддалений гуркіт, схожий на грім. Під час атак безпілотників у місті лунають сирени повітряної тривоги, однак це вже давно стало звичним явищем для місцевого населення.

Нагадаємо, що 12 червня у Повітряних силах ЗСУ попередили, що протягом доби Росія може здійснити запуск балістичної ракети "Орешник" з полігону "Капустин Яр".

Також старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний розповідав, що Україна не може відстежувати політ "Орешника", однак інформацію про підготовку до ударів балістикою завчасно передають західні партнери та українська агентурна розвідка.