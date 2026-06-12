Повсюду руины: как выглядит "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник", — СМИ (фото)

Рядом с полигоном "Капустин Яр", откуда Россия запускает по Украине ракеты "Орешник", находится закрытый город Знаменск с разбитыми дорогами, заброшенными домами и устаревшей инфраструктурой. Несмотря на миллионные расходы Кремля на ракетные программы, город, который десятилетиями обслуживает один из важнейших военных объектов РФ, остается в упадке.

Как сообщается в материале издания "РБК-Украина", полигон "Капустин Яр" расположен в Астраханской области РФ недалеко от закрытого города Знаменск и вблизи границы с Казахстаном. Именно отсюда Россия осуществляет пуски баллистических ракет "Орешник", которыми атакует украинские города.

В целом, "Капустин Яр" работает с 1946 года и является одним из главных ракетных полигонов России. Здесь испытывались многочисленные советские и российские ракеты, а сегодня объект используется как для испытаний, так и для боевых запусков.

Где находится "Капустин Яр" на карте Фото: РБК-Украина

Рядом с полигоном находится Знаменск — закрытый город с населением менее 30 тысяч человек. Попасть сюда можно только по специальному пропуску или при наличии местной регистрации. Однако статус стратегического населенного пункта не спас его от упадка.

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По данным журналистов, в Знаменске можно увидеть грунтовые дороги, ветхие деревянные дома, заброшенные здания с выбитыми окнами и старые линии электропередач. Многие районы города выглядят так, будто серьезного ремонта здесь не проводили годами.

Особенно контрастно это выглядит на фоне стоимости ракетной программы РФ. По разным оценкам, один запуск "Орешника" обходится российскому бюджету в 40–80 миллионов долларов. Как пишет "РБК-Украина", сами россияне обращают внимание, что за такие средства можно было бы существенно обновить инфраструктуру города, который фактически находится рядом с одним из ключевых военных объектов страны.

Как выглядит "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник" Фото: РБК-Украина Как выглядит "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник" Фото: РБК-Украина

В целом расстояние от "Капустного Яра" до Киева составляет около 1100 километров. По оценкам экспертов, ракета "Орешник" преодолевает его менее чем за 15 минут.

Кроме того, деятельность полигона сказывается и на соседнем Казахстане. Россия использует часть казахстанских степей в качестве зон падения отработанных ступеней ракет, что приводит к загрязнению территорий и периодическим степным пожарам.

Как выглядит "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник" Фото: РБК-Украина

Для многих жителей Знаменска полигон остается основным источником работы и доходов. Местные жители рассказывают, что стараются не задумываться о войне, а сами ракетные пуски почти не замечают из-за огромных размеров испытательного комплекса.

По их словам, о работе полигона напоминает лишь отдаленный гул, похожий на гром. Во время атак беспилотников в городе раздаются сирены воздушной тревоги, однако это уже давно стало привычным явлением для местного населения.

Напомним, что 12 июня в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в течение суток Россия может осуществить запуск баллистической ракеты "Орешник" с полигона "Капустин Яр".

Кроме того, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной сообщил, что Украина не может отслеживать полет "Орешника", однако информацию о подготовке к ударам баллистическими ракетами заранее передают западные партнеры и украинская агентурная разведка.