Вибухи прогриміли у Джанкої, Севастополі та Сімферополі: Крим масовано атакують дрони (відео)

У ніч на 13 червня дрони масовано атакували окупований Крим. У мережі пишуть, що під атакою ледь не увесь півострів.

Вибухи та активну роботу російської ППО було чутно у Севастополі, Сімферополі, Джанкої, Сакському районі. Про атаку повідомив моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер".

Аналітики повідомили, що атака на окупований півострів почалася ще близько 22:00 години п'ятниці 12 червня. Станом на 04:00 годину у різних куточках Криму продовжують лунати вибухи.

Дрони літали зокрема над Севастополем, де прямували до мису Фіолент. Російська протиповітряна оборона активно намагалася їх збити і для цього ворог зокрема застосовував ракети, пуски яких зафіксували очевидці на камери. Загалом, як підрахував моніторинговий канал, у Севастополі було зафіксовано 5 пусків ракети ППО. Ймовірно, працював ЗРГК "Панцир-М1".

Відео дня

Близько 02:00 години вибухи почали лунати у Сімферополі та районі. У населеному пункті Октябрське зникло світло, повідомили у мережі.

"У Сімферополі дрони атакують паливну базу на вулиці Ухтомського біля залізничного вокзалу", — інформували аналітики.

Близько 03:40 години у населеному пункті Гвардійське стався "приліт" дрона.

"Приліт дрона по гарнізону селища Гвардійське, видно було яскравий спалах", — повідомив моніторинговий канал з посиланням на інформацію очевидців.

Інший моніторинговий канал написав, що під атакою дронів цієї ночі опинився весь окупований півострів.

"Крим, працює ППО… під атакою весь півострів до Керчі", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки на момент публікації не було.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня дрони масовано атакували Сімферополь: після серії вибухів у місті зафіксували пожежу і перебої зі світлом.

11 червня українські дрони уразили одразу 4 мости на під'їздах до окупованого Криму: стали відомі подробиці атаки.