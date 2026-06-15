Змусимо заплатити: Буданов відреагував на удар по Києво-Печерській лаврі

Голова Офісу президента Кирило Буданов назвав напад російських військових злочинців на Київсько-Печерську лавру свідченням безпорадності та убогості.

Кадри охопленої полум’ям стародавньої християнської святині — ще одне свідчення геноцидного характеру війни, розв’язаної РФ проти України, яка прагне знищити українську ідентичність, її родовід та культурну спадщину, написав Буданов у соцмережах.

"Цілеспрямований удар по Лаврі — це злочин проти християнської віри та всього світового православ’я. Підла сутність Росії — у тактиці випаленої землі, яку окупант постійно відтворює. Під час Другої світової чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила святиню", — йдеться у повідомленні.

Буданов констатує, що в кремлівських коридорах панують безпорадність й убогість.

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"За весь терор, вчинений Росією, міжнародний тиск на неї має посилюватися. Ми все відбудуємо і змусимо агресора заплатити за злочини", — запевнив глава ОП.

Він також висловив співчуття всім, хто втратив близьких внаслідок атаки 15 червня, причому не лише в Києві, а й у Харкові, де внаслідок повторного удару ЗС РФ загинули рятувальники.

Тим часом голова Кабінету міністрів України Юлія Свириденко відвідала Києво-Печерську лавру та піднялася на дах пошкодженого Успенського собору. Прем'єр-міністр повідомила, що обговорила з президентом України Володимиром Зеленським відновлення собору та фінансування робіт.

"Уже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення", — написала вона.

Удари по об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО викликали реакцію світових лідерів. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон засудив такі дії РФ і закликав підтримати Україну.

Нагадаємо, єпископ Авраамій, настоятель Києво-Печерської лаври, повідомив, що завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів вдалося звести до мінімуму загрозу для людей і зберегти святині. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, проводиться оцінка завданих пошкоджень та фіксуються всі обставини події.

Також повідомлялося, що Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру після удару Росії 15 червня і запевнив, що росіяни отримають відповідь від українців.