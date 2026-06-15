Заставим заплатить: Буданов отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре

Свидетельством беспомощности и убожества назвал атаку российских военных преступников на Киевско-Печерскую лавру глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Кадры охваченной пламенем древней христианской святыни – еще одно доказательство геноцидного характера развязанной РФ войны против Украины, которая стремится уничтожить украинскую идентичность, ее родословную и культурное наследие, написал Буданов в соцсетях.

"Целенаправленный удар по Лавре – это преступление против христианской веры и всего мирового православия. Подлая сущность россии – в тактике выжженной земли, которую оккупант постоянно воспроизводит. Во время Второй мировой чекисты уже разрушали Успенский собор, но независимая Украина восстановила святыню", — говорится в сообщении.

Буданов констатирует, что в кремлевских коридорах прогрессируют беспомощность и убожество.

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"За весь террор, совершенный россией, международное давление на нее должно расти. Мы все построим и заставим агрессора заплатить за преступления", — заверил глава ОП.

Он также выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате атаки 15 июня, причем не только в Киеве, но и в Харькове, где в результате повторного удара ВС РФ погибли спасатели.

Тем временем глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко посетила Киево-Печерскую лавру и поднялась на крышу поврежденного Успенского собора. Премьер-министр сообщила, что обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским восстановление собора и финансирование работ.

"Уже сегодня будет принято решение о безотлагательном выделении средств из резервного фонда для консервации поврежденной крыши и ее последующего восстановления", — написала она.

Удары по объекту всемирного наследия ЮНЕСКО вызвали реакцию мировых лидеров. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил такие действия РФ и призвал к поддержке Украины.

Напомним, епископ Авраамий, настоятель Киево-Печерской лавры, сообщил, что благодаря слаженным действиям братии лавры, всех причастных, а также самоотверженному труду спасателей и пожарных подразделений удалось свести к минимуму угрозу для людей и сохранить святыни. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, проводится оценка нанесенных повреждений и фиксируются все обстоятельства происшествия.

Также сообщалось, что Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру после удара России 15 июня и заверил, что россияне получат ответ от украинцев.