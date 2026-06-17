"За найважчим сценарієм": в DeepState розповіли про ситуацію навколо Костянтинівки (мапа)

Російські війська вийшли на окраїни Костянтинівки Донецької області та просочуються всередину міста. Таким чином ЗС РФ поступово переходять до тривалого поглинання населеного пункту.

Частково в ситуації навколо Костянтинівки видніється сценарій Покровська, повідомили аналітики DeepState.

"Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що з боку українських військ чомусь повторюються помилки зі спробами "хаотичних зачисток міста", в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. Крім того, росіяни мають значну перевагу у піхоті, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.

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В DeepState уточнили, що ЗС РФ намагаються вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання.

"Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною", — пояснили експерти.

Ситуація навколо Костянтинівки Донецької області Фото: DeepState

Аналітики підкреслили, що росіяни рівняють Костянтинівку із землею та перетворюють її на суцільну руїну, яку скоро неможливо буде утримувати.

"Поспішність ка*апів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами", — зазначили в DeepState.

Там також пояснили, що Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації.

"Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи", — наголосили аналітики DeepState.

Нагадаємо, 3 червня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ все глибше проникають до Костянтинівки.

Фокус також писав про те, як росіяни скинули тритонну бомбу на Костянтинівку.