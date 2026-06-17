"По самому тяжелому сценарию": в DeepState рассказали о ситуации вокруг Константиновки (карта)

Российские войска вышли на окраины Константиновки в Донецкой области и проникают вглубь города. Таким образом, ВС РФ постепенно приступают к длительному захвату населенного пункта.

В ситуации вокруг Константиновки отчасти прослеживается сценарий Покровска, сообщили аналитики DeepState.

"Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города, оказывает активное давление и проникает вглубь населенного пункта. Наблюдаются появления пехоты противника из восточной части через Новодмитровку и постоянные появления со стороны Берестка и Ильиновки", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что со стороны украинских войск почему-то повторяются ошибки, связанные с попытками "хаотичных зачисток города", в то время как противник имеет пространство для продвижения и меняет свои позиции в случае необходимости. Кроме того, россияне обладают значительным преимуществом в пехоте, которое несоизмеримо с количеством имеющихся ресурсов у Сил обороны.

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В DeepState уточнили, что ВС РФ пытаются выйти на перешеек города в северной части и перекрыть всю центральную и южную часть от нормального снабжения.

"Враг может сделать это самым простым способом — физически проникнуть в этот район пешком и, как в Покровске, устраивать засады и координировать действия своих пилотов для обеспечения огневого контроля. Эту динамику продвижения можно увидеть, в частности, на карте, где она обозначена серым цветом", — пояснили эксперты.

Ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области Фото: DeepState

Аналитики подчеркнули, что россияне сравнивают Константиновку с землёй и превращают её в сплошные руины, которые вскоре будет невозможно удерживать.

"Спешка, с которой эти ублюдки стремятся добиться успеха, заставляет их массово выпускать с помощью ИИ видео о якобы взятии города или отдельных его районов, а выход на необходимые рубежи, которые прогнозируют этот успех в дальнейшем, подталкивает их к активному давлению с колоссальными потерями", — отметили в DeepState.

Там также пояснили, что Константиновка является "воротами" для создания Славянско-Краматорской агломерации.

"Когда падет Константиновка (а это вопрос времени), следующей будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную логистическую роль, а за ней — уже Краматорск. Как только Константиновка перейдёт под контроль противника, логистика для Сил обороны в данном районе кардинально изменится, возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях, а само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там уже будут действовать вражеские пилоты. Далее московитам нужно будет открыть ещё одни "ворота" в Славянск и Краматорск. И если раньше это был Лиман, где сейчас идет активное давление, то в настоящее время они могут сделать это южнее, на участке от Николаевки до Малиновки, продавливая бригады, у которых есть проблемы, в частности, с личным составом, ведь, к сожалению, приоритетом пополнения войск до сих пор остаются штурмовые подразделения", — подчеркнули аналитики DeepState.

Напомним, 3 июня аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ всё глубже проникают в Константиновку.

"Фокус" также писал о том, как россияне сбросили трёхтонную бомбу на Константиновку.