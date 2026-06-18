"Витрачаються дуже швидко": в РФ закінчується запас ключових складових систем ППО, — ЗМІ

У Росії закінчується запас одного з ключових типів протиракетних комплексів, що є вагомим компонентом російської протиповітряної оборони — ЗРК С-300.

Це може призвести до завдавання Україною більшої кількості ударів вглиб російської території, повідомило CBS News з посиланням на власні джерела серед українських чиновників.

За словами співрозмовників видання, у РФ спостерігається нестача зенітно-ракетних комплексів С-300, який є одним з основних компонентів російської ППО від крилатих і балістичних ракет.

За оцінками українських спецслужб, у 2025 році Росія мала у своєму розпорядженні понад 400 ракет РМ-48У для систем ППО С-300ПМ та С-400. Українські чиновники зазначили, що у 2026 році їхня кількість скоротилася ще більше.

Співрозмовники видання додали, що традиційно системи С-300 використовувалися виключно для протиповітряної оборони, але останнім часом російські збройні сили перепрофілювали їх для завдавання ударів по Україні. Це вимагало зміни траєкторії польоту, щоб вони працювали як ракети "земля-земля", доповнюючи інші російські системи озброєння, такі як ракети "Іскандер-М" і "Кинжал".

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На думку аналітиків, Україна прагне посилити цей дефіцит, завдаючи прямих ударів по системах ППО Росії.

"За останні кілька місяців Україна знищила або завдала ударів по великій кількості систем ППО на окупованих територіях – у Криму, у Придністров’ї, у Луганській області та в інших місцях. Багато російських ракет ППО витрачаються дуже швидко, з практично нестабільною швидкістю, оскільки Україна може виробляти більше безпілотників для нанесення ударів углиб, ніж Росія, у деяких випадках, може виробляти ракет ППО", — пояснив експерт з російських збройних сил з Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Автори матеріалу зазначили, що РФ не вистачає ключових компонентів для виробництва ракет-перехоплювачів, зокрема головок самонаведення та модулів керування.

За словами джерел видання, Росія, перебуваючи під жорсткими санкціями, стикається з труднощами при отриманні таких компонентів від західних і китайських виробників.

Водночас представники української розвідки наголосили, що у Росії все ще є інші ефективні та більш сучасні системи ППО для захисту від ударів.

Нагадаємо, видання Mirror оприлюднило матеріал про те, що Путін перевіз доньок і онуків у секретний притулок під охорону ППО.

Фокус також писав про те, що Трамп став жорсткішим до Росії після зустрічей із союзниками України.