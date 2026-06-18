"Расходуются очень быстро": в РФ заканчиваются запасы ключевых компонентов систем ПВО, — СМИ

В России заканчиваются запасы одного из ключевых типов противоракетных комплексов, являющегося важной составляющей российской противовоздушной обороны ЗРК С-300.

Это может привести к тому, что Украина нанесет большее количество ударов вглубь российской территории, сообщило CBS News со ссылкой на собственные источники среди украинских чиновников.

По словам собеседников издания, в РФ наблюдается нехватка зенитно-ракетных комплексов С-300, которые являются одним из основных компонентов российской ПВО, защищающей страну от крылатых и баллистических ракет.

По оценкам украинских спецслужб, в 2025 году Россия располагала более чем 400 ракетами РМ-48У для систем ПВО С-300ПМ и С-400. Украинские чиновники отметили, что в 2026 году их количество сократилось ещё больше.

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Собеседники издания добавили, что традиционно системы С-300 использовались исключительно для противовоздушной обороны, но в последнее время российские вооруженные силы перепрофилировали их для нанесения ударов по Украине. Это потребовало изменения траектории полёта, чтобы они работали как ракеты "земля-земля", дополняя другие российские системы вооружения, такие как ракеты "Искандер-М" и "Кинжал".

По мнению аналитиков, Украина стремится усугубить этот дефицит, нанося прямые удары по системам ПВО России.

"За последние несколько месяцев Украина уничтожила или нанесла удары по большому количеству систем ПВО на оккупированных территориях — в Крыму, в Приднестровье, в Луганской области и в других местах. Многие российские ракеты ПВО расходуются очень быстро, с практически нестабильной скоростью, поскольку Украина может производить больше беспилотников для нанесения ударов вглубь территории, чем Россия, в некоторых случаях, может производить ракет ПВО", — пояснил эксперт по российским вооруженным силам из Института исследований внешней политики Роб Ли.

Авторы материала отметили, что РФ не хватает ключевых компонентов для производства ракет-перехватчиков, в частности головок самонаведения и модулей управления.

По словам источников издания, Россия, находясь под жесткими санкциями, сталкивается с трудностями при получении таких компонентов от западных и китайских производителей.

В то же время представители украинской разведки подчеркнули, что у России по-прежнему есть другие эффективные и более современные системы ПВО для защиты от ударов.

Напомним, издание Mirror опубликовало материал о том, что Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.

"Фокус" также писал о том, что Трамп стал более жестким по отношению к России после встреч с союзниками Украины.