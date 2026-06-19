Показували "інцидент з автобусом": на росТБ проігнорували наймасованіший удар по Москві

Провідні російські телеканали практично не згадували про масовану атаку дронів по Москві та Московській області у ніч на 18 червня. Натомість новинні випуски зосередились на інциденті з автобусом у Брянській області.

На згадку про ударні безпілотники, які били по столиці РФ, на росТБ виділили близько 20 секунд, повідомило російське видання "Вот так".

Телеканали "Россия 1", "Первый канал" і НТВ майже не висвітлювали наслідки атаки. Найбільше уваги вони приділили іншим темам, зокрема інциденту з автобусом у Брянській області та повідомленням про ситуацію на фронті.

Зокрема, "Россия 1" обмежилася коротким повідомленням про нібито 180 збитих безпілотників та атаку на Московський НПЗ. Інформація про пошкодження житлових будинків, торговельного центру та інших об’єктів у Москві в етері не звучала.

"Первый канал" також лише побіжно згадав атаку, приділивши їй близько двадцяти секунд. Водночас у сюжеті не демонструвалися відео або фотографії наслідків удару. Після короткої згадки журналісти перейшли до висвітлення російських ударів по Україні.

Відео дня

Телеканал НТВ у ранковому випуску новин взагалі не повідомив про атаку на Москву. Лише у випуску о 10:00 ведучі коротко згадали про збиті дрони та тимчасові обмеження в роботі аеропортів.

І все це попри те, що навіть за даними російських джерел сьогоднішня атака стала однією з наймасштабніших з лютого 2022 року.

Нагадаємо, у Кремлі протягом усього дня 18 червня також мовчали про удар по Москві.

Фокус також писав про те, що під час цієї атаки на Москву Україна вперше побила російський рекорд за кількістю дронів, запущених за добу.