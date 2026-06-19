Показывали "инцидент с автобусом": на российском ТВ проигнорировали самый массированный удар по Москве

Ведущие российские телеканалы практически не упоминали о массированной атаке дронов на Москву и Московскую область в ночь на 18 июня. Вместо этого в новостных выпусках основное внимание уделялось инциденту с автобусом в Брянской области.

В память об ударных беспилотниках, наносивших удары по столице РФ, на российском телевидении уделили около 20 секунд, сообщило российское издание "Вот так".

Телеканалы "Россия 1", "Первый канал" и НТВ практически не освещали последствия атаки. Больше всего внимания они уделили другим темам, в частности инциденту с автобусом в Брянской области и сообщениям о ситуации на фронте.

В частности, "Россия 1" ограничилась кратким сообщением о якобы 180 сбитых беспилотниках и атаке на Московский НПЗ. Информация о повреждении жилых домов, торгового центра и других объектов в Москве в эфире не звучала.

"Первый канал" также лишь вскользь упомянул об атаке, уделив ей около двадцати секунд. При этом в репортаже не показывались видео или фотографии последствий удара. После краткого упоминания журналисты перешли к освещению российских ударов по Украине.

Відео дня

Телеканал НТВ в утреннем выпуске новостей вообще не сообщил о нападении на Москву. Лишь в выпуске в 10:00 ведущие кратко упомянули о сбитых дронах и временных ограничениях в работе аэропортов.

И всё это несмотря на то, что даже по данным российских источников сегодняшняя атака стала одной из самых масштабных с февраля 2022 года.

Напомним, что в Кремле в течение всего дня 18 июня также хранили молчание по поводу удара по Москве.

"Фокус" также писал о том, что во время этой атаки на Москву Украина впервые побила российский рекорд по количеству дронов, запущенных за сутки.