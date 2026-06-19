"З лопатами на мотоциклах": ЗС РФ невдало намагались штурманути Малу Токмачку (відео)

Російські війська здійснили невдалу спробу штурму населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області, застосувавши для цього збірний мотоциклетний взвод.

Проте плани окупантів не здійснились, а вони самі були розгромлені, повідомила 118 окрема механізована бригада у своєму Facebook.

"Попри зміну тактики та використання технічних новинок, ворог зазнав розгрому, так і не діставшись до населеного пункту, який, за розповідями російської пропаганди, вже 1,5 року під їхнім прапором", — йдеться повідомленні.

Зазначається, що командування кількох мотопіхотних полків та бригад РФ відправило своїх на "м'ясо" у нетиповий час: о 18:00 за повної видимості.

Росіяни прагнули "залетіти" в Малу Токмачку на понад 30 одиницях мототехніки, що проривалася трьома різними шляхами.

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"Не обійшлося і без "ноу-хау": деяку мототехніку росіяни обладнали спеціальними лопатами для розчищення мінних полів; на кількох мотоциклах були помічені мобільні засоби РЕБ", — пояснили у 118 ОМБр.

Українські військові підкреслили, що все вищеперелічене окупантам не допомогло, а їх зухвалість лише заохотила ЗСУ до активнішого знищення "трьохкольорової чепухи" ще на підступах до населеного пункту.

"У підсумку за кілька годин наступу воїни 118 ОМБр спільно з приданими силами "затокмачили" 26 російських штурмовиків", — наголосили українські бійці

Вони також зазначили, що понад 10 російських штурмовиків отримали поранення, але їх евакуацію ворог не проводить.

Крім того, спалено понад два десятки мотоциклів та до десятка квадроциклів.

Серед військовослужбовців 118 ОМБр втрат немає.

Нагадаємо, 118 ОМБр потрапила до Книги рекордів України за те, що понад 1500 днів тримає оборону біля Малої Токмачки.

Фокус також писав про те, як біля Малої Токмачки відбувся механізований штурм 26 бронемашин ЗС РФ.