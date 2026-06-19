"С лопатами на мотоциклах": ВС РФ безуспешно пытались штурмовать Малую Токмачку (видео)

Российские войска предприняли неудачную попытку штурма населённого пункта Малая Токмачка в Запорожской области, задействовав для этого сборный мотоциклетный взвод.

Однако планы оккупантов не осуществились, а сами они потерпели поражение, сообщила 118-я отдельная механизированная бригада на своей странице в Facebook.

"Несмотря на смену тактики и использование технических новинок, враг потерпел разгром, так и не добравшись до населенного пункта, который, по утверждениям российской пропаганды, уже 1,5 года находится под их флагом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование нескольких мотопехотных полков и бригад РФ отправило своих солдат "на мясо" в нетипичное время: в 18:00 при полной видимости.

Россияне пытались "прорваться" в Малую Токмачку на более чем 30 единицах мототехники, прорываясь по трем разным маршрутам.

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"Не обошлось и без "ноу-хау": часть мототехники россияне оснастили специальными лопатами для расчистки минных полей; на нескольких мотоциклах были замечены мобильные средства РЭБ", — пояснили в 118-й ОМБр.

Украинские военные подчеркнули, что все вышеперечисленное оккупантам не помогло, а их дерзость лишь подтолкнула ВСУ к более активному уничтожению "трехцветной чепухи" ещё на подступах к населённому пункту.

"В итоге за несколько часов наступления бойцы 118-й ОМБр совместно с приданными силами "затолкали" 26 российских штурмовиков", — подчеркнули украинские бойцы

Они также отметили, что более 10 российских штурмовиков получили ранения, но враг не проводит их эвакуацию.

Кроме того, было сожжено более двух десятков мотоциклов и около десятка квадроциклов.

Среди военнослужащих 118-й ОМБр потерь нет.

Напомним, что 118-я ОМБр попала в Книгу рекордов Украины за то, что уже более 1500 дней удерживает оборону в районе Малой Токмачки.

"Фокус" также писал о том, как в районе Малой Токмачки произошёл механизированный штурм 26 бронемашин ВС РФ.