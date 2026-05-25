За удержание обороны и отражение российских атак: 118 ОМБр попала в Книгу рекордов Украины

118 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины попала в Книгу рекордов Украины за то, что более 1500 дней держит оборону возле Малой Токмачки в Запорожской области.

Подразделение уже получило диплом, удостоверяющий национальный рекорд, сообщила пресс-служба бригады.

"118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. За весомый вклад в содержание района обороны и ежедневное отражение атак противника в районе Малой Токмачки", — говорится в сообщении.

В бригаде объяснили, что село Малая Токмачка стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны.

"Силы обороны Украины непрерывно контролируют это направление уже более 1500 дней — в условиях постоянных штурмов, артиллерийского огня, авиационного и дронового прессинга", — отметили в подразделении.

Председатель наблюдательного совета Книга рекордов Украины Олег Иваненко уже передал командованию 118 ОМБр диплом, удостоверяющий национальный рекорд.

Диплом, выданный 118 ОМБр Фото: Facebook

"На самом деле, национальный рекорд — это лишь констатация факта для истории. Настоящая же награда для наших титанов — каждый сохраненный метр украинской земли. Честь и уважение всем воинам, всем подразделениям, которые держали и продолжают держать рубежи в районе Малой Токмачки", — отметили в 118 ОМБр.

