За утримання оборони та відбиття російських атак: 118 ОМБр потрапила до Книги рекордів України

118 окрема механізована бригада Збройних сил України потрапила до Книги рекордів України за те, що понад 1500 днів тримає оборону біля Малої Токмачки у Запорізькій області.

Підрозділ вже отримав диплом, що засвідчує національний рекорд, повідомила пресслужба бригади.

"118 окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України. За вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття атак противника в районі Малої Токмачки", — йдеться у повідомленні.

В бригаді пояснили, що село Мала Токмачка стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.

"Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів — в умовах постійних штурмів, артилерійського вогню, авіаційного та дронового пресингу", — зазначили у підрозділі.

Відео дня

Голова наглядової ради Книга рекордів України Олег Іваненко вже передав командуванню 118 ОМБр диплом, що засвідчує національний рекорд.

Диплом, що видали 118 ОМБр Фото: Facebook

"Насправді, національний рекорд — це лише констатація факту для історії. Справжня ж нагорода для наших титанів — кожен збережений метр української землі. Честь і шана усім воїнам, усім підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки", — наголосили у 118 ОМБр.

Нагадаємо, 6 травня Володимир Зеленський змінив голову військової адміністрації у Малій Токмачці.

Фокус також писав про те, як біля Малої Токмачки відбувся механізований штурм 26 бронемашин ЗС РФ.