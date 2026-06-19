Момент потрапив на відео: вибух на Московському НПЗ міг спричинити російський "Панцир", — ЗМІ

Один із вибухів на Московському нафтопереробному заводі під час атаки безпілотників 18 червня, ймовірно, стався через влучання російської ракети ППО в резервуар для нафтопродуктів.

Про це повідомили OSINT-аналітики російського медіа ASTRA.

Вони проаналізували відео, зняте очевидцем у мікрорайоні Нові Котельники, 17, на якому зафіксовано момент перед вибухом і підняттям у повітря купольного даху одного з резервуарів Московського НПЗ.

За даними ASTRA, на записі видно характерний інверсійний слід, який дозволив визначити траєкторію польоту ракети. Аналітик проєкту дійшов висновку, що вибух стався одразу після пострілу та влучання ракети ППО в нафтосховище.

Аналітики припускають, що запуск було здійснено із зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир”. Попередньо ракета летіла з північно-східного напрямку.

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Раніше 18 червня Міноборони РФ заявило про нібито знищення 555 українських безпілотників. За словами мера Москви Сергія Собяніна, понад 190 із них були збиті на підльоті до російської столиці.

Вибухи у Москві: що відомо

Журналіст та OSINT-аналітик Марк Крутов із "Радіо Свобода" порівняв місце влучання по Московському НПЗ із розташуванням засобів протиповітряної оборони навколо Москви. За його даними, район удару оточений комплексами "Панцир", які не змогли перехопити безпілотники на підльоті до цілі. Водночас щонайменше три ЗРГК "Панцир" із дальністю ураження від 1,2 до 40 кілометрів розташовані лише за 2–4 кілометри від місця влучання по НПЗ у Капотні.

Тим часом Міноборони РФ підбило підсумки повітряної атаки 17–18 червня. У відомстві заявили, що за цей період Росію нібито атакували 992 безпілотники, чотири далекобійні ракети та десять керованих авіабомб. Із них 555 дронів, за версією російської сторони, були запущені в ніч проти 18 червня.

У російському Міноборони також повідомили, що повітряна загроза стосувалася 18 регіонів РФ та окупованого Криму, зокрема Москви й Московської області. Водночас відомство не прокоментувало заяву мера Москви Сергія Собяніна про влучання на околицях столиці.

Після атаки російські Telegram-канали поширили численні відео із задимленням та пожежами. Зокрема, повідомлялося про загоряння на Московському НПЗ у Капотні, де дим фіксували у п'яти місцях, а також біля торговельних центрів "Садовод" і "Бєлая Дача".