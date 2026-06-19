Этот момент попал на видео: взрыв на Московском НПЗ мог быть вызван российским "Панцирем", — СМИ

Один из взрывов на Московском нефтеперерабатывающем заводе во время атаки беспилотников 18 июня, вероятно, произошел из-за попадания российской ракеты ПВО в резервуар для нефтепродуктов.

Об этом сообщили OSINT-аналитики российского СМИ ASTRA.

Они проанализировали видео, снятое очевидцем в микрорайоне "Новые Котельники", 17, на котором запечатлен момент перед взрывом и подъёмом в воздух купольной крыши одного из резервуаров Московского НПЗ.

По данным ASTRA, на записи виден характерный инверсионный след, который позволил определить траекторию полёта ракеты. Аналитик проекта пришёл к выводу, что взрыв произошёл сразу после выстрела и попадания ракеты ПВО в нефтехранилище.

Аналитики предполагают, что запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". По предварительным данным, ракета летела с северо-востока.

Відео дня

Ранее, 18 июня, Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 555 украинских беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 190 из них были сбиты при подлете к российской столице.

Взрывы в Москве: что известно

Журналист и OSINT-аналитик Марк Крутов из "Радио Свобода" сравнил место попадания на Московском НПЗ с расположением средств противовоздушной обороны вокруг Москвы. По его данным, район удара окружен комплексами "Панцирь", которые не смогли перехватить беспилотники на подлете к цели. В то же время как минимум три ЗРГК "Панцирь" с дальностью поражения от 1,2 до 40 километров расположены всего в 2–4 километрах от места попадания по НПЗ в Капотне.

Тем временем Минобороны РФ подвело итоги воздушной атаки 17–18 июня. В ведомстве заявили, что за этот период Россию якобы атаковали 992 беспилотника, четыре дальнобойные ракеты и десять управляемых авиабомб. Из них 555 дронов, по версии российской стороны, были запущены в ночь на 18 июня.

В российском Минобороны также сообщили, что воздушная угроза касалась 18 регионов РФ и оккупированного Крыма, в частности Москвы и Московской области. В то же время ведомство не прокомментировало заявление мэра Москвы Сергея Собянина о попаданиях в окрестностях столицы.

После атаки российские Telegram-каналы распространили множество видео с задымлением и пожарами. В частности, сообщалось о возгораниях на Московском НПЗ в Капотне, где дым фиксировали в пяти местах, а также возле торговых центров "Садовод" и "Белая Дача".