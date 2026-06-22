Росіяни атакували цивільні судна, які прямували до українських портів (відео)

Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на турецькому судні під прапором Панами. Загинув кухар, громадянин Єгипту.

Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій України, повідомив про терористичну атаку ЗС РФ на цивільні кораблі. Судно з Туреччини зазнало серйозних ушкоджень.

Кулеба повідомив, що у ніч на 22 червня внаслідок атаки російських безпілотників були уражені два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів.

Загинув член екіпажу — 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан.

Також росіяни атакували судна під прапороми Палау та Белізу: "На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух".

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"Це черговий воєнний злочин Росії. Атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути — це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці й потребують рішучої реакції міжнародної спільноти", - зазначив міністр.

ВМС України повідомили, що надали допомогу морякам із підбитого росіянами турецького суховантажа VICTRESS під прапором Панами.

На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

ВМС ЗСУ врятували іноземних моряків Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Цей випадок вкотре демонструє, що Російська Федерація продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству. Військово-Морські Сили Збройних Сил України й надалі робитимуть усе можливе щоб зробити море безпечним", - резюмували українські військові у повідомленні.

У ніч на 22 червня росіяни атакували Запоріжжя, Одеську область та Запоріжжя, де уразили будинок в центрі міста. Загинула жінка, хлопчик отримав поранення.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що під час нічної атаки безпілотників на Крим, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ, розташовану в Армянську.