Россияне атаковали гражданские суда, направлявшиеся в украинские порты (видео)

В результате удара беспилотника на турецком судне под флагом Панамы возник пожар. Погиб повар, гражданин Египта.

Алексей Кулеба, министр развития общин и территорий Украины, сообщил о террористической атаке ВС РФ на гражданские суда. Судно из Турции получило серьезные повреждения.

Кулеба сообщил, что в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, следовавших в украинские порты.

Погиб член экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта. Восемь моряков, среди которых были граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность.

Кроме того, россияне атаковали суда под флагами Палау и Белиза: "К счастью, пострадавших нет, суда с повреждениями продолжили движение".

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"Это очередное военное преступление России. Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты — это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и требуют решительной реакции международного сообщества", — отметил министр.

ВМС Украины сообщили, что оказали помощь морякам с подбитого россиянами турецкого сухогруза VICTRESS под флагом Панамы.

На борту находились девять членов экипажа — граждане Египта, Турции и Индии.

ВМС ВСУ спасли иностранных моряков Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Этот случай в очередной раз демонстрирует, что Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству. Военно-морские силы Вооружённых сил Украины и впредь будут делать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на море", — резюмировали украинские военные в своём сообщении.

В ночь на 22 июня россияне атаковали Запорожье, Одесскую область и Запорожье, где поразили дом в центре города. Погибла женщина, мальчик получил ранения.

Напомним, тем временем стало известно, что в ходе ночной атаки беспилотников на Крым, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ, расположенное в Армянске.