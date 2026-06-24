ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал: з'явились супутникові знімки (фото)

Під час атак 22 та 23 червня Сили спеціальних операцій України уразили залізничний міст через Північнокримський канал, супутникові знімки якого з'явились у мережі.

"Зруйнований залізничний міст в окупованому Криму: фото з супутника", — йдеться у підписі проєкту "Схеми" до фото.

Журналісти зазначили, що знімки опубліковані з Planet Labs за 23 червня, на яких видно, як виглядає залізничний міст через Північнокримський канал після того, як його уразили ЗСУ.

Зруйнований міст у Криму з супутника Фото: Схеми

Для порівняння "Схеми" також оприлюднили фото мосту з супутника за 20 червня, тобто до того, як його було зруйновано.

Вигляд мосту в Криму з супутника перед руйнуванням Фото: Схеми

В Силах спеціальних операцій зазначили, що залізничний міст був "стратегічною військово-логістичною артерією окупантів".

Він був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Відео дня

Нагадаємо, 23 червня Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повідомили, що знищили залізничний міст через Північнокримський канал.

У цей же день ССО показали, як знищили міст через Північнокримський канал.