ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал: з'явились супутникові знімки (фото)
Під час атак 22 та 23 червня Сили спеціальних операцій України уразили залізничний міст через Північнокримський канал, супутникові знімки якого з'явились у мережі.
"Зруйнований залізничний міст в окупованому Криму: фото з супутника", — йдеться у підписі проєкту "Схеми" до фото.
Журналісти зазначили, що знімки опубліковані з Planet Labs за 23 червня, на яких видно, як виглядає залізничний міст через Північнокримський канал після того, як його уразили ЗСУ.
Для порівняння "Схеми" також оприлюднили фото мосту з супутника за 20 червня, тобто до того, як його було зруйновано.
В Силах спеціальних операцій зазначили, що залізничний міст був "стратегічною військово-логістичною артерією окупантів".
Він був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території РФ через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.
Нагадаємо, 23 червня Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повідомили, що знищили залізничний міст через Північнокримський канал.
У цей же день ССО показали, як знищили міст через Північнокримський канал.