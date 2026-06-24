ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал: появились спутниковые снимки (фото)

В ходе атак 22 и 23 июня Силы специальных операций Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал, спутниковые снимки которого появились в сети.

"Разрушенный железнодорожный мост в оккупированном Крыму: фото со спутника", — говорится в подписи к фотографии, опубликованной проектом "Схемы".

Журналисты отметили, что были опубликованы снимки от Planet Labs за 23 июня, на которых видно, как выглядит железнодорожный мост через Северо-Крымский канал после того, как он был поражён ВСУ.

Разрушенный мост в Крыму со спутника Фото: Схемы

Для сравнения "Схемы" также обнародовали спутниковый снимок моста от 20 июня, то есть до того, как он был разрушен.

Вид моста в Крыму со спутника до разрушения Фото: Схемы

В Силах специальных операций отметили, что железнодорожный мост был "стратегической военно-логистической артерией оккупантов".

Он являлся частью транспортного коридора для перевозки грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым — для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова — для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

Відео дня

Напомним, 23 июня Силы специальных операций ВСУ сообщили, что уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

В тот же день ССО продемонстрировали, как уничтожили мост через Северо-Крымский канал.