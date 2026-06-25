В армії РФ запровадили ліміти на використання артилерійських снарядів, — Волошин

У деяких підрозділах російської армії на Півдні України командири запровадили ліміти на використання артилерійських снарядів через проблеми з логістикою.

Противник намагається пристосуватися до ситуації з постачанням, заявив в етері телемарафону речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, пише УНІАН.

"Наші middle strike удари по ворожій логістиці примусили ворога шукати альтернативні шляхи для постачання. А це потребує часу, засобів та людей. Тому їм доводиться певну частину військ переводити з фронту для налагодження логістики. Крім того, противнику доводиться вводити ліміти на застосування боєприпасів", — сказав Волошин.

За даними української розвідки, йдеться за деякі артилерійські підрозділи ворога, які перебувають на півдні України. У цих підрозділах діють ліміти на використанні боєприпасів.

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Волошин підкреслив, що у противника відчувається нестача паливно-мастильних матеріалів. У деяких військових частинах ці проблеми тривають від двох до п'яти днів, і навіть до тижня. Нестача палива стосується не лише заправлення бойової техніки, а й генераторів. Це відбивається на роботі різних систем управління, РЕБів, дронів тощо.

За словами речника Сил оборони Півдня України, удари по логістиці внесли корективи у перевезення особового складу, доставки противника до переднього краю. Зокрема, росіяни відмовилися від користування вантажівок та залучають легковий транспорт, який пересувається вже не колонами, а поодинці.

"Ці автівки ворог міг би застосовувати на передньому краї, а інтенсивність бойових дій у нас на напрямках була б значно вищою", — пояснив Волошин.

Водночас, за його словами, ворог на більш-менш віддалених підступах від лінії бойового зіткнення накопичує боєприпаси. У невеликих польових складах, які розташовані ближче, росіяни накопичують боєприпаси, ракети не більше, ніж на дві доби.

"Тобто, противник розосереджує певні сили і засоби, але у нього їх достатньо. Тому те, що він якось зменшить інтенсивність своїх штурмових дій, — нема ознак. Є ознаки того, що він продовжить тут свою активізацію, продовжить проведення штурмових дій", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, 9 червня Сили оборони Українии повідомляли про те, що в армії РФ вводять ліміти на боєприпаси.

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